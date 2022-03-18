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Эксперты прокомментировали выдвижение Набиуллиной на пост главы Центробанка - РИА Новости, 18.03.2022
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Эксперты прокомментировали выдвижение Набиуллиной на пост главы Центробанка
Эксперты прокомментировали выдвижение Набиуллиной на пост главы Центробанка - РИА Новости, 18.03.2022
Эксперты прокомментировали выдвижение Набиуллиной на пост главы Центробанка
Внесение кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ - это очень хорошая новость для финансового рынка и сильный шаг для его стабилизации, заявили РИА РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:21
2022-03-18T12:21
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
михаил сухов
эльвира набиуллина
олег вьюгин
московская биржа
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Внесение кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ - это очень хорошая новость для финансового рынка и сильный шаг для его стабилизации, заявили РИА Новости эксперты.Ранее в среду стало известно, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка РФ."Это сильный шаг для стабилизации финансовой сферы", - считает генеральный директор АКРА Михаил Сухов."Очень хорошая новость для рынка, для финансового рынка в целом. До сих пор Центральный банк, ну естественно под ее руководством, достаточно грамотно управлял и финансовыми институтами, рынком, денежно-кредитной политикой", - прокомментировал со своей стороны председатель набсовета Московской биржи Олег Вьюгин.Набиуллина занимает должность председателя ЦБ РФ с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку до этого изменился закон о ЦБ, но они истекают 24 июня текущего года.По этому закону председатель Банка России назначается на должность Госдумой сроком на пять лет, причем одно и то же лицо не может занимать этот пост более трех сроков подряд. А кандидатуру для назначения представляет президент РФ не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ (то есть - в текущем случае - не позднее 24 марта). При досрочном освобождении председателя ЦБ РФ от должности кандидатура вносится главой государства в течение двух недель после такого освобождения.В случае отклонения Госдумой кандидатуры президент в течение двух недель вносит новую кандидатуру, причем одна и та же кандидатура не может вноситься более двух раз. На должность председателя Банка России может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание на территории иностранного государства.
https://ria.ru/20220316/nabiullina-1778437065.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), михаил сухов, эльвира набиуллина, олег вьюгин, московская биржа
12:21 18.03.2022
 
Эксперты прокомментировали выдвижение Набиуллиной на пост главы Центробанка

Эксперт Мосбиржи Вьюгин назвал выдвижение Набиуллиной на пост главы ЦБ хорошей новостью

© Фото : Банк РоссииПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : Банк России
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Внесение кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ - это очень хорошая новость для финансового рынка и сильный шаг для его стабилизации, заявили РИА Новости эксперты.
Ранее в среду стало известно, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка РФ.
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"Это сильный шаг для стабилизации финансовой сферы", - считает генеральный директор АКРА Михаил Сухов.
"Очень хорошая новость для рынка, для финансового рынка в целом. До сих пор Центральный банк, ну естественно под ее руководством, достаточно грамотно управлял и финансовыми институтами, рынком, денежно-кредитной политикой", - прокомментировал со своей стороны председатель набсовета Московской биржи Олег Вьюгин.
Набиуллина занимает должность председателя ЦБ РФ с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку до этого изменился закон о ЦБ, но они истекают 24 июня текущего года.
По этому закону председатель Банка России назначается на должность Госдумой сроком на пять лет, причем одно и то же лицо не может занимать этот пост более трех сроков подряд. А кандидатуру для назначения представляет президент РФ не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ (то есть - в текущем случае - не позднее 24 марта). При досрочном освобождении председателя ЦБ РФ от должности кандидатура вносится главой государства в течение двух недель после такого освобождения.
В случае отклонения Госдумой кандидатуры президент в течение двух недель вносит новую кандидатуру, причем одна и та же кандидатура не может вноситься более двух раз. На должность председателя Банка России может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание на территории иностранного государства.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Михаил СуховЭльвира НабиуллинаОлег ВьюгинМосковская биржа
 
 
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