https://ria.ru/20220318/trebovaniya-1778764652.html

"Ъ": Правительство может смягчить экологические требования к автотранспорту

"Ъ": Правительство может смягчить экологические требования к автотранспорту - РИА Новости, 18.03.2022

"Ъ": Правительство может смягчить экологические требования к автотранспорту

Правительство России готовится смягчить экологические требования к автотранспорту, разрабатывает временное снижение требований техрегламента по выбросам для... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T03:05

2022-03-18T03:05

2022-03-18T03:05

авто

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

общество

москва

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Правительство России готовится смягчить экологические требования к автотранспорту, разрабатывает временное снижение требований техрегламента по выбросам для поддержания загрузки производств, сообщает газета "Коммерсант".Отмечается, что у российского автопрома в грузовом сегменте возникла проблема выпуска техники классов "Евро-5" и выше. В сегменте грузовиков разработка техрегламента по выбросам может затянуться, кроме того, КамАЗ даже по единственной выпускаемой сейчас старой линейке К3 сильно зависим от иностранных комплектующих, указывают авторы статьи. Предполагается, что процесс их замещения может занять около года, а в условиях запрета на поставки в РФ тягачей из ЕС отечественные игроки просто не будут иметь конкурентов, кроме китайского импорта.Добавляется, что правительство РФ хочет "приостановить некоторые требования" техрегламента "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018), "в том числе по требованиям к выбросам", это следует из пакета антикризисных мер. В документе говорится, что ответственные за исполнение — Минпромторг и Росстандарт, изменения должны быть внесены в ЕЭК. Срок был установлен на 15 марта. По данным "Коммерсанта", в Минпромторге еще не разработали проект документа.Как подчеркивается в газете, согласно техрегламенту, все выпускаемые на рынок машины должны соответствовать "Евро-5" и выше. Но производить такие машины, в грузовом сегменте КамАЗ и "Урал" смогут лишь примерно до конца апреля. Не лучше ситуация и в легком коммерческом и легковом сегментах."На территории ЕАЭС действует пятый экологический класс и планировался скорый переход на шестой. Сейчас это едва ли является приоритетом, но перестать регулировать вредные выхлопы вовсе не следует", — приводит издание слова одного из источников."Для гармонизации этих требований (мощности двигателя и его соответствия техническим нормам — ред.) автомобиль должен быть оснащен сложными системами, и основную роль играет блок управления двигателем (ЭБУ), который постоянно считывает данные и отдает управляющие команды на разные устройства. Для такого устройства не подойдет обычная электроника, она должна быть особо надежной", — говорит собеседник газеты.Системы управления двигателем у российских игроков, как правило, иностранные, однако, например, в традиционных моделях Lada с двигателями ВАЗ поставщиком является российская "Итэлма", говорит источник газеты. Кроме того, в этом блоке высока зависимость от иностранных комплектующих. На "КамАЗы" устанавливался блок Bosch и Liebherr, говорит он. Также на них ставились выхлопные системы датского Dinex, Faurecia, а также российских поставщиков, которые, впрочем, тоже сильно зависели от иностранных комплектующих.

https://ria.ru/20220317/transport-1778699563.html

https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

авто, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, общество, москва