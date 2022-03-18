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Опубликовано видео запуска "Точки-У" украинскими военными - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/tochka-u-1778920421.html
Опубликовано видео запуска "Точки-У" украинскими военными
Опубликовано видео запуска "Точки-У" украинскими военными - РИА Новости, 18.03.2022
Опубликовано видео запуска "Точки-У" украинскими военными
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев опубликовал видео запуска украинскими войсками "Точки-У", по его оценке, оно доказывает применение силовиками запрещенных РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:43
2022-03-18T19:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мвд лнр
украина
ситуация в днр и лнр
точка-у
россия
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ЛУГАНСК, 18 мар — РИА Новости. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев опубликовал видео запуска украинскими войсками "Точки-У", по его оценке, оно доказывает применение силовиками запрещенных кассетных зарядов.На видео закадровый голос говорит по-украински: "Ну что &lt;...&gt;, готовы к новому поджогу? Погибло чтобы больше людей. Потому что это на один-два гектара". Помощник отметил, что закадровый голос говорил с галицийским акцентом. По оценке помощника главы МВД ЛНР, "один-два гектара" означает, что ракета оснащена кассетной боевой частью, что запрещено правилами ведения войны и международными конвенциями."Это видео — свидетельство военного преступления и геноцида", — резюмировал Киселев. По его данным, запись датирована 17 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220318/tochka-u-1778921552.html
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
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Кадры запуска "Точки-У" украинскими силовиками
Помощник главы МВД ЛНР опубликовал видео с запуском 17 марта украинскими силовиками "Точки-У": это свидетельство военного преступления.
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в мире, мвд лнр, украина, ситуация в днр и лнр, точка-у, россия
18:43 18.03.2022 (обновлено: 19:59 18.03.2022)
 
Опубликовано видео запуска "Точки-У" украинскими военными

Помощник главы МВД ЛНР Киселев опубликовал видео запуска украинскими военными "Точки-У"

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 мар — РИА Новости. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев опубликовал видео запуска украинскими войсками "Точки-У", по его оценке, оно доказывает применение силовиками запрещенных кассетных зарядов.
На видео закадровый голос говорит по-украински: "Ну что <...>, готовы к новому поджогу? Погибло чтобы больше людей. Потому что это на один-два гектара". Помощник отметил, что закадровый голос говорил с галицийским акцентом. По оценке помощника главы МВД ЛНР, "один-два гектара" означает, что ракета оснащена кассетной боевой частью, что запрещено правилами ведения войны и международными конвенциями.
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"Это видео — свидетельство военного преступления и геноцида", — резюмировал Киселев. По его данным, запись датирована 17 марта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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