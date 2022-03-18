https://ria.ru/20220318/tochka-u-1778920421.html

Опубликовано видео запуска "Точки-У" украинскими военными

Опубликовано видео запуска "Точки-У" украинскими военными - РИА Новости, 18.03.2022

Опубликовано видео запуска "Точки-У" украинскими военными

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев опубликовал видео запуска украинскими войсками "Точки-У", по его оценке, оно доказывает применение силовиками запрещенных РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:43

2022-03-18T18:43

2022-03-18T19:59

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ЛУГАНСК, 18 мар — РИА Новости. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев опубликовал видео запуска украинскими войсками "Точки-У", по его оценке, оно доказывает применение силовиками запрещенных кассетных зарядов.На видео закадровый голос говорит по-украински: "Ну что <...>, готовы к новому поджогу? Погибло чтобы больше людей. Потому что это на один-два гектара". Помощник отметил, что закадровый голос говорил с галицийским акцентом. По оценке помощника главы МВД ЛНР, "один-два гектара" означает, что ракета оснащена кассетной боевой частью, что запрещено правилами ведения войны и международными конвенциями."Это видео — свидетельство военного преступления и геноцида", — резюмировал Киселев. По его данным, запись датирована 17 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220318/tochka-u-1778921552.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры запуска "Точки-У" украинскими силовиками Помощник главы МВД ЛНР опубликовал видео с запуском 17 марта украинскими силовиками "Точки-У": это свидетельство военного преступления. 2022-03-18T18:43 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мвд лнр, украина, ситуация в днр и лнр, точка-у, россия