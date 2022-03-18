https://ria.ru/20220318/tiroksin-1778792323.html

В Росздравнадзоре прокомментировали ажиотажный спрос на L-тироксин

В Росздравнадзоре прокомментировали ажиотажный спрос на L-тироксин - РИА Новости, 18.03.2022

В Росздравнадзоре прокомментировали ажиотажный спрос на L-тироксин

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об ажиотажном спросе на тироксин в РФ, но проблем с его запасами нет, препарат поставят в аптеки в ближайшее время. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:34

2022-03-18T10:34

2022-03-18T10:34

здоровье - общество

россия

алла самойлова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776830959_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_819fadc78c277da90cb6fb2d44bd126c.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об ажиотажном спросе на тироксин в РФ, но проблем с его запасами нет, препарат поставят в аптеки в ближайшее время."Да, мы видим на сегодняшний день количество обращений по L-тироксину значительно увеличилось в последние дни. Но нужно сказать, что мы опять-таки провели мониторинг и констатируем, что количество L-тироксина, которое было продано в России в аптеках в первую неделю марта увеличено в 10 раз, во вторую неделю марта - в 5 раз", - сказала Самойлова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, достаточно ли запасов лекарств для лечения щитовидной железы, в частности, L-тироксина."То есть, это говорит о некотором ажиотажном спросе, то есть пациенты, которые принимают его постоянно, просто делают себе запасы. Но мы хотим сказать, что у дистрибьюторов и у производителей, более того, есть российский производитель L-тироксина, проблем с производством и запасами нет. Буквально в ближайшее время лекарственный препарат в полном объеме будет поставлен в аптечную сеть и все потребности будут удовлетворены", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)