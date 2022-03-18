https://ria.ru/20220318/tiroksin-1778792323.html
В Росздравнадзоре прокомментировали ажиотажный спрос на L-тироксин
В Росздравнадзоре прокомментировали ажиотажный спрос на L-тироксин - РИА Новости, 18.03.2022
В Росздравнадзоре прокомментировали ажиотажный спрос на L-тироксин
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об ажиотажном спросе на тироксин в РФ, но проблем с его запасами нет, препарат поставят в аптеки в ближайшее время. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:34
2022-03-18T10:34
2022-03-18T10:34
здоровье - общество
россия
алла самойлова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об ажиотажном спросе на тироксин в РФ, но проблем с его запасами нет, препарат поставят в аптеки в ближайшее время."Да, мы видим на сегодняшний день количество обращений по L-тироксину значительно увеличилось в последние дни. Но нужно сказать, что мы опять-таки провели мониторинг и констатируем, что количество L-тироксина, которое было продано в России в аптеках в первую неделю марта увеличено в 10 раз, во вторую неделю марта - в 5 раз", - сказала Самойлова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, достаточно ли запасов лекарств для лечения щитовидной железы, в частности, L-тироксина."То есть, это говорит о некотором ажиотажном спросе, то есть пациенты, которые принимают его постоянно, просто делают себе запасы. Но мы хотим сказать, что у дистрибьюторов и у производителей, более того, есть российский производитель L-тироксина, проблем с производством и запасами нет. Буквально в ближайшее время лекарственный препарат в полном объеме будет поставлен в аптечную сеть и все потребности будут удовлетворены", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, алла самойлова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
В Росздравнадзоре прокомментировали ажиотажный спрос на L-тироксин
Глава Росздравнадзора Самойлова заявила, что проблем с запасами L-тироксина в России нет