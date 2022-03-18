https://ria.ru/20220318/teologiya-1778778913.html

Новую модель аккредитации обсудили эксперты теологического образования

Новую модель аккредитации обсудили эксперты теологического образования - РИА Новости, 18.03.2022

Новую модель аккредитации обсудили эксперты теологического образования

Представители университетов и руководители образовательных программ по теологии в Президентской академии обсудили новую модель аккредитации образовательной... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:12

2022-03-18T09:12

2022-03-18T09:12

религия

навигатор абитуриента

общество

рафик мухаметшин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

анзор музаев

россия

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Представители университетов и руководители образовательных программ по теологии в Президентской академии обсудили новую модель аккредитации образовательной деятельности в рамках VI Всероссийского обучающего семинара "Научно-образовательной теологической ассоциации" (НОТА) с руководителем, специалистами и экспертами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.Существенное изменение нормативно-правовой базы и внедрение бессрочной модели аккредитации – важное нововведение в рамках риск-ориентированного подхода в сфере образования, которое коснется всех вузов страны: как светских, так и духовных."Сегодня в семинаре участвуют 300 специалистов из 100 университетов и духовных школ Российской Федерации. Это ректоры, проректоры, деканы и руководители образовательных программ", – рассказал Президент Научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион.По словам экспертов, теология – это старейшая из наук и, в то же время, одна из самых молодых предметных областей в системе образования России. Она не только связана с границами нравственности и обучением студентов, но и с подготовкой учителей, преподавателей и государственных и муниципальных служащих.Ключевая цель семинара, по его словам, довести до специалистов вузов и духовных школ — членов НОТА требования новых нормативно-правовых актов в сфере образования, вступивших в силу в этом году и подготовка вузов к мониторингу на соответствие аккредитационным показателям.По его словам, в этом году новая система будет проходить апробацию. Все показатели для каждой области образования будут рассмотрены отдельно, в том числе и по теологическим направлениям. На семинаре также отметили, что регулирование такой предметной сферы, как теология, предполагает взаимодействие различных организаций. Это особенно актуально в последние годы, так как эта сфера образования стала активно расти."Интерес к теологическому образованию возрастает на Северном Кавказе. Совсем недавно Кабардино-Балкарский исламский университет получил лицензию на преподавание теологии. Работают учреждения в Грозном, Дагестане. В Татарстане аккредитацию на магистратуру получила Болгарская академия. Интерес действительно очень большой к теологии", – рассказал Председатель совета по исламскому образованию России, заместитель муфтия Республики Татарстан, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.Первый семинар НОТА прошел в 2018 году. В конце мая пройдет уже седьмое мероприятие теологической ассоциации."Деятельность НОТА направлена на духовно-нравственное совершенствование человека и предопределена теми вызовами и угрозами общества, которые мы наблюдаем на современном этапе. В состав ассоциации входит 77 образовательных организаций, в семинаре участвует 135 вузов и научных организаций. Тематика действительно интересна всем вузам", – подчеркнул в своем выступлении исполняющий обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Максим Назаров.

https://ria.ru/20211203/nota-1761957120.html

https://ria.ru/20210903/teologiya-1748586523.html

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навигатор абитуриента, общество, рафик мухаметшин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, россия