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Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 18.03.2022
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Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 18.03.2022
Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Спецпредставитель Министерства иностранных дел Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин и посол России в Китае Андрей Денисов обсудили двустороннее... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T04:50
2022-03-18T04:52
в мире
китай
россия
пекин
андрей денисов
чэн гопин
мид кнр
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ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости. Спецпредставитель Министерства иностранных дел Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин и посол России в Китае Андрей Денисов обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, говорится в заявлении на официальном сайте МИД КНР.Как отмечается в сообщении, встреча двух дипломатов состоялась в четверг."Стороны обменялись мнениями о китайско-российских двусторонних отношениях и двустороннем сотрудничестве в области безопасности и борьбы с терроризмом", — говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220315/geopolitika-1778153974.html
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в мире, китай, россия, пекин, андрей денисов, чэн гопин, мид кнр
04:50 18.03.2022 (обновлено: 04:52 18.03.2022)
 
Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности

МИД Китая сообщил о переговорах с Россией по сотрудничеству в сфере безопасности

© AP Photo / Darko VojinovicЛюди проходят на фоне флагов России и Китая
Люди проходят на фоне флагов России и Китая - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди проходят на фоне флагов России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости. Спецпредставитель Министерства иностранных дел Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин и посол России в Китае Андрей Денисов обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, говорится в заявлении на официальном сайте МИД КНР.
Как отмечается в сообщении, встреча двух дипломатов состоялась в четверг.
"Стороны обменялись мнениями о китайско-российских двусторонних отношениях и двустороннем сотрудничестве в области безопасности и борьбы с терроризмом", — говорится в заявлении.
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В миреКитайРоссияПекинАндрей ДенисовЧэн ГопинМИД КНР
 
 
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