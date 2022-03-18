https://ria.ru/20220318/sotrudnichestvo-1778767436.html
Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 18.03.2022
Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Спецпредставитель Министерства иностранных дел Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин и посол России в Китае Андрей Денисов обсудили двустороннее... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T04:50
2022-03-18T04:50
2022-03-18T04:52
в мире
китай
россия
пекин
андрей денисов
чэн гопин
мид кнр
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ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости. Спецпредставитель Министерства иностранных дел Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин и посол России в Китае Андрей Денисов обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, говорится в заявлении на официальном сайте МИД КНР.Как отмечается в сообщении, встреча двух дипломатов состоялась в четверг."Стороны обменялись мнениями о китайско-российских двусторонних отношениях и двустороннем сотрудничестве в области безопасности и борьбы с терроризмом", — говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220315/geopolitika-1778153974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, пекин, андрей денисов, чэн гопин, мид кнр
04:50 18.03.2022 (обновлено: 04:52 18.03.2022)
Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности
МИД Китая сообщил о переговорах с Россией по сотрудничеству в сфере безопасности