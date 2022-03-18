https://ria.ru/20220318/sotrudnichestvo-1778767436.html

Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 18.03.2022

Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Спецпредставитель Министерства иностранных дел Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин и посол России в Китае Андрей Денисов обсудили двустороннее... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T04:50

2022-03-18T04:50

2022-03-18T04:52

в мире

китай

россия

пекин

андрей денисов

чэн гопин

мид кнр

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ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости. Спецпредставитель Министерства иностранных дел Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин и посол России в Китае Андрей Денисов обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, говорится в заявлении на официальном сайте МИД КНР.Как отмечается в сообщении, встреча двух дипломатов состоялась в четверг."Стороны обменялись мнениями о китайско-российских двусторонних отношениях и двустороннем сотрудничестве в области безопасности и борьбы с терроризмом", — говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220315/geopolitika-1778153974.html

китай

россия

пекин

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Никита Стома

в мире, китай, россия, пекин, андрей денисов, чэн гопин, мид кнр