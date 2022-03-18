11:41 18.03.2022 (обновлено: 12:04 18.03.2022)
Умер мужчина, убивший двух приставов в Сочи в июне 2021 года
СК проводит проверку по факту смерти мужчины, убившего приставов в Сочи в июне 2021 года
Автомобиль Следственного комитета РФ
СОЧИ, 18 мар – РИА Новости. Проверка проводится по факту смерти 61-летнего мужчины, расстрелявшего двух судебных приставов на территории Адлера в июне прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
"По факту смерти 61-летнего мужчины территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка", - сказал собеседница агентства. Она уточнила, что в настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, после которой будет принято процессуальное решение. Как проинформировал РИА Новости источник в силовых ведомствах, мужчина скончался в СИЗО.
Ранее сообщалось, что снос самостроя стал причиной гибели двух судебных приставов в Адлерском районе Сочи. Мужчина открыл стрельбу по представителям ведомства во время исполнения ими судебного решения. По данным властей, постройки по данному адресу являлись самовольными и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ).
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