https://ria.ru/20220318/smert-1778806929.html

Умер мужчина, убивший двух приставов в Сочи в июне 2021 года

Умер мужчина, убивший двух приставов в Сочи в июне 2021 года - РИА Новости, 18.03.2022

Умер мужчина, убивший двух приставов в Сочи в июне 2021 года

Проверка проводится по факту смерти 61-летнего мужчины, расстрелявшего двух судебных приставов на территории Адлера в июне прошлого года, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:41

2022-03-18T11:41

2022-03-18T12:04

происшествия

краснодарский край

россия

сочи

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следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 18 мар – РИА Новости. Проверка проводится по факту смерти 61-летнего мужчины, расстрелявшего двух судебных приставов на территории Адлера в июне прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю."По факту смерти 61-летнего мужчины территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка", - сказал собеседница агентства. Она уточнила, что в настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, после которой будет принято процессуальное решение. Как проинформировал РИА Новости источник в силовых ведомствах, мужчина скончался в СИЗО.Ранее сообщалось, что снос самостроя стал причиной гибели двух судебных приставов в Адлерском районе Сочи. Мужчина открыл стрельбу по представителям ведомства во время исполнения ими судебного решения. По данным властей, постройки по данному адресу являлись самовольными и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ).

https://ria.ru/20210702/orden-1739673485.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, краснодарский край, россия, сочи, жилье, следственный комитет россии (ск рф)