https://ria.ru/20220318/skolkovo-1778833325.html

Шувалов прокомментировал уход Дворковича из "Сколково"

Шувалов прокомментировал уход Дворковича из "Сколково" - РИА Новости, 18.03.2022

Шувалов прокомментировал уход Дворковича из "Сколково"

Фонд "Сколково" после ухода Аркадия Дворковича с поста председателя фонда сможет выполнить все поставленные задачи по импортозамещению, заявил председатель... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:30

2022-03-18T13:30

2022-03-18T13:30

технологии

сколково

фонд "сколково"

аркадий дворкович

россия

игорь шувалов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Фонд "Сколково" после ухода Аркадия Дворковича с поста председателя фонда сможет выполнить все поставленные задачи по импортозамещению, заявил председатель ВЭБа, глава совета директоров Фонда "Сколково" Игорь Шувалов.Ранее в пятницу экс-вице-премьер Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя Фонда "Сколково" и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе, в рамках "Большого Сколково". В пресс-службе ВЭБа подтвердили факт получения заявления от Дворковича о прекращении полномочий председателя Фонда."Совет директоров получил заявление Аркадия Дворковича о прекращении полномочий председателя Фонда "Сколково". ... Уверен, что Фонд "Сколково" в этой непростой ситуации сможет выполнить все поставленные президентом и правительством задачи по импортозамещению и развитию отечественных инноваций", - сказал Шувалов."За годы его работы руководителем Фонда число резидентов выросло с 1800 до 3200 технологических команд, а их выручка с 91,9 миллиарда рублей выросла до более чем 200 миллиардов рублей, по предварительным данным за 2021 год", - добавил Шувалов.В среду совет Международной шахматной федерации (FIDE), которую возглавляет Дворкович, отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия выступает за немедленное увольнение Дворковича с поста главы Фонда "Сколково". Также Турчак обосновал позицию партии тем, что Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением якобы "начатых Россией военных действий на Украине" и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях.

https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778822520.html

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Ольга Фомченкова

технологии, сколково, фонд "сколково", аркадий дворкович, россия, игорь шувалов