https://ria.ru/20220318/skolkovo-1778833325.html
Шувалов прокомментировал уход Дворковича из "Сколково"
Шувалов прокомментировал уход Дворковича из "Сколково" - РИА Новости, 18.03.2022
Шувалов прокомментировал уход Дворковича из "Сколково"
Фонд "Сколково" после ухода Аркадия Дворковича с поста председателя фонда сможет выполнить все поставленные задачи по импортозамещению, заявил председатель... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:30
2022-03-18T13:30
2022-03-18T13:30
технологии
сколково
фонд "сколково"
аркадий дворкович
россия
игорь шувалов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Фонд "Сколково" после ухода Аркадия Дворковича с поста председателя фонда сможет выполнить все поставленные задачи по импортозамещению, заявил председатель ВЭБа, глава совета директоров Фонда "Сколково" Игорь Шувалов.Ранее в пятницу экс-вице-премьер Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя Фонда "Сколково" и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе, в рамках "Большого Сколково". В пресс-службе ВЭБа подтвердили факт получения заявления от Дворковича о прекращении полномочий председателя Фонда."Совет директоров получил заявление Аркадия Дворковича о прекращении полномочий председателя Фонда "Сколково". ... Уверен, что Фонд "Сколково" в этой непростой ситуации сможет выполнить все поставленные президентом и правительством задачи по импортозамещению и развитию отечественных инноваций", - сказал Шувалов."За годы его работы руководителем Фонда число резидентов выросло с 1800 до 3200 технологических команд, а их выручка с 91,9 миллиарда рублей выросла до более чем 200 миллиардов рублей, по предварительным данным за 2021 год", - добавил Шувалов.В среду совет Международной шахматной федерации (FIDE), которую возглавляет Дворкович, отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия выступает за немедленное увольнение Дворковича с поста главы Фонда "Сколково". Также Турчак обосновал позицию партии тем, что Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением якобы "начатых Россией военных действий на Украине" и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях.
https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778822520.html
https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778818534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сколково, фонд "сколково", аркадий дворкович, россия, игорь шувалов
Шувалов прокомментировал уход Дворковича из "Сколково"
Шувалов: "Сколково" выполнит все задачи по импортозамещению после ухода Дворковича
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Фонд "Сколково" после ухода Аркадия Дворковича с поста председателя фонда сможет выполнить все поставленные задачи по импортозамещению, заявил председатель ВЭБа, глава совета директоров Фонда "Сколково" Игорь Шувалов.
Ранее в пятницу экс-вице-премьер Аркадий Дворкович
принял решение прекратить полномочия председателя Фонда "Сколково"
и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе, в рамках "Большого Сколково
". В пресс-службе ВЭБа подтвердили факт получения заявления от Дворковича о прекращении полномочий председателя Фонда.
"Совет директоров получил заявление Аркадия Дворковича о прекращении полномочий председателя Фонда "Сколково". ... Уверен, что Фонд "Сколково" в этой непростой ситуации сможет выполнить все поставленные президентом и правительством задачи по импортозамещению и развитию отечественных инноваций", - сказал Шувалов.
"За годы его работы руководителем Фонда число резидентов выросло с 1800 до 3200 технологических команд, а их выручка с 91,9 миллиарда рублей выросла до более чем 200 миллиардов рублей, по предварительным данным за 2021 год", - добавил Шувалов.
В среду совет Международной шахматной федерации (FIDE), которую возглавляет Дворкович, отстранил сборные России
и Белоруссии
от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления. Секретарь генсовета "Единой России
" Андрей Турчак
заявил, что партия выступает за немедленное увольнение Дворковича с поста главы Фонда "Сколково". Также Турчак обосновал позицию партии тем, что Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением якобы "начатых Россией военных действий на Украине" и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях.