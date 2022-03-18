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Госдеп заявил о планах перекрыть России "лазейки" по санкциям - РИА Новости, 18.03.2022
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Госдеп заявил о планах перекрыть России "лазейки" по санкциям
Госдеп заявил о планах перекрыть России "лазейки" по санкциям - РИА Новости, 18.03.2022
Госдеп заявил о планах перекрыть России "лазейки" по санкциям
США намерены работать над тем, чтобы перекрыть России "лазейки", позволяющие Москве обходить санкции стран Запада, введенные в связи с событиями на Украине,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:22
2022-03-18T18:22
в мире
сша
россия
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. США намерены работать над тем, чтобы перекрыть России "лазейки", позволяющие Москве обходить санкции стран Запада, введенные в связи с событиями на Украине, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента."Мы привержены тому, чтобы перекрыть России все лазейки", - сказал представитель американского дипведомства, отвечая на вопрос о том, каким образом США намерены не позволить РФ обходить западные санкции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, сша, россия, государственный департамент сша, санкции в отношении россии, украина, ситуация в днр и лнр
18:22 18.03.2022
 
Госдеп заявил о планах перекрыть России "лазейки" по санкциям

Госдеп заявил о планах перекрыть России "лазейки", позволяющие обходить санкции

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. США намерены работать над тем, чтобы перекрыть России "лазейки", позволяющие Москве обходить санкции стран Запада, введенные в связи с событиями на Украине, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Мы привержены тому, чтобы перекрыть России все лазейки", - сказал представитель американского дипведомства, отвечая на вопрос о том, каким образом США намерены не позволить РФ обходить западные санкции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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