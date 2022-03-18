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Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 18.03.2022
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Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России
Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 18.03.2022
Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России
Швейцария поддержала пакет санкций ЕС против России и вводит запрет на экспорт предметов роскоши, а также сделки с некоторыми государственными компаниями,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:06
2022-03-18T17:06
экономика
роман абрамович
швейцария
герман хан
александр михеев
рособоронэкспорт
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
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ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Швейцария поддержала пакет санкций ЕС против России и вводит запрет на экспорт предметов роскоши, а также сделки с некоторыми государственными компаниями, говорится в заявлении Федерального совета, опубликованном на сайте правительства.Федеральный совет по итогам заседания 18 марта принял решение о поддержать четвертый пакет санкций ЕС против России, распространив существующие санкции на 197 новых физических лиц и 9 новых организаций.Четвертый пакет мер является продолжением уже введенных санкций и включает ограничительные меры на экспорт предметов роскоши, на сделки с некоторыми государственными компаниями и запрет на предоставление услуг по присвоению кредитных рейтингов российским клиентам или организациям. Принятие меры вступит в силу в ближайшие несколько дней.Как отмечается, запрет на экспорт предметов роскоши, который является частью этого пакета, затрагивает лишь небольшую часть мирового экспорта Швейцарии в этой товарной категории, "однако некоторые компании могут сильно пострадать".Швейцария при этом пока не приняла окончательного решения в отношении приостановления режима наибольшего благоприятствования торговли с Россией в рамках Всемирной торговой организации.Ранее на этой неделе Европейский союз ввел в действие четвертый пакет санкций в отношении России, которые предусматривает запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, ограничение на сделки с рядом гоcкомпаний, а также приостановку работы режима наибольшего благоприятствования торговли с Россией в рамках Всемирной торговой организации. Персональные санкции были введены в отношении Романа Абрамовича, а также еще целого ряда крупных российских бизнесменов, в том числе, главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеев, главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохин, предпринимателей Германа Хан, Сулеймана Керимов.
https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778840629.html
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экономика, роман абрамович, швейцария, герман хан, александр михеев, рособоронэкспорт, российский союз промышленников и предпринимателей, россия, евросоюз
17:06 18.03.2022
 
Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций Евросоюза против России

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
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ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Швейцария поддержала пакет санкций ЕС против России и вводит запрет на экспорт предметов роскоши, а также сделки с некоторыми государственными компаниями, говорится в заявлении Федерального совета, опубликованном на сайте правительства.
Федеральный совет по итогам заседания 18 марта принял решение о поддержать четвертый пакет санкций ЕС против России, распространив существующие санкции на 197 новых физических лиц и 9 новых организаций.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 13:52
Премьер Польши назвал Варшаву режиссером антироссийских санкций
Четвертый пакет мер является продолжением уже введенных санкций и включает ограничительные меры на экспорт предметов роскоши, на сделки с некоторыми государственными компаниями и запрет на предоставление услуг по присвоению кредитных рейтингов российским клиентам или организациям. Принятие меры вступит в силу в ближайшие несколько дней.
Как отмечается, запрет на экспорт предметов роскоши, который является частью этого пакета, затрагивает лишь небольшую часть мирового экспорта Швейцарии в этой товарной категории, "однако некоторые компании могут сильно пострадать".
Швейцария при этом пока не приняла окончательного решения в отношении приостановления режима наибольшего благоприятствования торговли с Россией в рамках Всемирной торговой организации.
Ранее на этой неделе Европейский союз ввел в действие четвертый пакет санкций в отношении России, которые предусматривает запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, ограничение на сделки с рядом гоcкомпаний, а также приостановку работы режима наибольшего благоприятствования торговли с Россией в рамках Всемирной торговой организации. Персональные санкции были введены в отношении Романа Абрамовича, а также еще целого ряда крупных российских бизнесменов, в том числе, главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеев, главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохин, предпринимателей Германа Хан, Сулеймана Керимов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 11:47
Лавров заявил, что западные санкции только укрепляют Россию
 
ЭкономикаРоман АбрамовичШвейцарияГерман ХанАлександр МихеевРособоронэкспортРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссияЕвросоюз
 
 
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