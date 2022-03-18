Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России
Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций Евросоюза против России
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Швейцария поддержала пакет санкций ЕС против России и вводит запрет на экспорт предметов роскоши, а также сделки с некоторыми государственными компаниями, говорится в заявлении Федерального совета, опубликованном на сайте правительства.
Федеральный совет по итогам заседания 18 марта принял решение о поддержать четвертый пакет санкций ЕС против России, распространив существующие санкции на 197 новых физических лиц и 9 новых организаций.
Четвертый пакет мер является продолжением уже введенных санкций и включает ограничительные меры на экспорт предметов роскоши, на сделки с некоторыми государственными компаниями и запрет на предоставление услуг по присвоению кредитных рейтингов российским клиентам или организациям. Принятие меры вступит в силу в ближайшие несколько дней.
Как отмечается, запрет на экспорт предметов роскоши, который является частью этого пакета, затрагивает лишь небольшую часть мирового экспорта Швейцарии в этой товарной категории, "однако некоторые компании могут сильно пострадать".
Швейцария при этом пока не приняла окончательного решения в отношении приостановления режима наибольшего благоприятствования торговли с Россией в рамках Всемирной торговой организации.
Ранее на этой неделе Европейский союз ввел в действие четвертый пакет санкций в отношении России, которые предусматривает запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, ограничение на сделки с рядом гоcкомпаний, а также приостановку работы режима наибольшего благоприятствования торговли с Россией в рамках Всемирной торговой организации. Персональные санкции были введены в отношении Романа Абрамовича, а также еще целого ряда крупных российских бизнесменов, в том числе, главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеев, главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохин, предпринимателей Германа Хан, Сулеймана Керимов.