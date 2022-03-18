https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778896377.html

Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 18.03.2022

Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России

Швейцария поддержала пакет санкций ЕС против России и вводит запрет на экспорт предметов роскоши, а также сделки с некоторыми государственными компаниями,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:06

2022-03-18T17:06

2022-03-18T17:06

экономика

роман абрамович

швейцария

герман хан

александр михеев

рособоронэкспорт

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

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ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Швейцария поддержала пакет санкций ЕС против России и вводит запрет на экспорт предметов роскоши, а также сделки с некоторыми государственными компаниями, говорится в заявлении Федерального совета, опубликованном на сайте правительства.Федеральный совет по итогам заседания 18 марта принял решение о поддержать четвертый пакет санкций ЕС против России, распространив существующие санкции на 197 новых физических лиц и 9 новых организаций.Четвертый пакет мер является продолжением уже введенных санкций и включает ограничительные меры на экспорт предметов роскоши, на сделки с некоторыми государственными компаниями и запрет на предоставление услуг по присвоению кредитных рейтингов российским клиентам или организациям. Принятие меры вступит в силу в ближайшие несколько дней.Как отмечается, запрет на экспорт предметов роскоши, который является частью этого пакета, затрагивает лишь небольшую часть мирового экспорта Швейцарии в этой товарной категории, "однако некоторые компании могут сильно пострадать".Швейцария при этом пока не приняла окончательного решения в отношении приостановления режима наибольшего благоприятствования торговли с Россией в рамках Всемирной торговой организации.Ранее на этой неделе Европейский союз ввел в действие четвертый пакет санкций в отношении России, которые предусматривает запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, ограничение на сделки с рядом гоcкомпаний, а также приостановку работы режима наибольшего благоприятствования торговли с Россией в рамках Всемирной торговой организации. Персональные санкции были введены в отношении Романа Абрамовича, а также еще целого ряда крупных российских бизнесменов, в том числе, главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеев, главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохин, предпринимателей Германа Хан, Сулеймана Керимов.

https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778840629.html

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швейцария

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, роман абрамович, швейцария, герман хан, александр михеев, рособоронэкспорт, российский союз промышленников и предпринимателей, россия, евросоюз