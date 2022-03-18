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Евросоюз ведет работу с Турцией и Китаем по поддержке санкций против России - РИА Новости, 18.03.2022
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Евросоюз ведет работу с Турцией и Китаем по поддержке санкций против России
Евросоюз ведет работу с Турцией и Китаем по поддержке санкций против России - РИА Новости, 18.03.2022
Евросоюз ведет работу с Турцией и Китаем по поддержке санкций против России
Евросоюз ведет работу с Турцией, Китаем, странами Персидского залива, чтобы те поддержали санкции против России и не способствовали бы "обходу" этих... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:21
2022-03-18T15:21
экономика
россия
евросоюз
китай
турция
еврокомиссия
украина
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз ведет работу с Турцией, Китаем, странами Персидского залива, чтобы те поддержали санкции против России и не способствовали бы "обходу" этих ограничительных мер, сообщил журналистам официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано.Он комментировал вопрос о том, насколько эффективны санкции Евросоюза в условиях, когда многие другие государства, в частности Турция и Китай, их не поддерживают.По его словам, ЕС приветствует роль Турции, которая взяла на себя роль посредника, организовав встречу министров иностранных дел России и Украины. "Турция играет в этом свою роль, как наш партнер и как член НАТО", - пояснил европейский представитель. "Мы работаем и с другими упомянутыми странами, в частности, с государствами Персидского залива", - добавил Стано.По его словам, ЕС стремимся создать "единый фронт на международном уровне" для изоляции руководства России и прекращения военной операции на Украине.Комментируя вопрос о возможных санкциях против Китая за неприсоединение к ограничительным мирам ЕС, он отметил, что "вопрос введения санкций находится в компетенции Совета Евросоюза и стран-членов ЕС".
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экономика, россия, евросоюз, китай, турция, еврокомиссия, украина, санкции
15:21 18.03.2022
 
Евросоюз ведет работу с Турцией и Китаем по поддержке санкций против России

Представитель ЕК Стано: ЕС работает с Турцией и Китаем по поддержке санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз ведет работу с Турцией, Китаем, странами Персидского залива, чтобы те поддержали санкции против России и не способствовали бы "обходу" этих ограничительных мер, сообщил журналистам официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано.
Он комментировал вопрос о том, насколько эффективны санкции Евросоюза в условиях, когда многие другие государства, в частности Турция и Китай, их не поддерживают.
"Страны, которые являются нашими партнёрами, играют важную роль в оказании давления там, где они имеют такую возможность. Мы работаем с Турцией, другими партнерами, которые не приняли санкции как ЕС, не присоединились к ним. Мы объясняем важность таких санкций", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
По его словам, ЕС приветствует роль Турции, которая взяла на себя роль посредника, организовав встречу министров иностранных дел России и Украины. "Турция играет в этом свою роль, как наш партнер и как член НАТО", - пояснил европейский представитель. "Мы работаем и с другими упомянутыми странами, в частности, с государствами Персидского залива", - добавил Стано.
По его словам, ЕС стремимся создать "единый фронт на международном уровне" для изоляции руководства России и прекращения военной операции на Украине.
Комментируя вопрос о возможных санкциях против Китая за неприсоединение к ограничительным мирам ЕС, он отметил, что "вопрос введения санкций находится в компетенции Совета Евросоюза и стран-членов ЕС".
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