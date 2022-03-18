https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778865989.html

Евросоюз ведет работу с Турцией и Китаем по поддержке санкций против России

Евросоюз ведет работу с Турцией и Китаем по поддержке санкций против России - РИА Новости, 18.03.2022

Евросоюз ведет работу с Турцией и Китаем по поддержке санкций против России

Евросоюз ведет работу с Турцией, Китаем, странами Персидского залива, чтобы те поддержали санкции против России и не способствовали бы "обходу" этих... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:21

2022-03-18T15:21

2022-03-18T15:21

экономика

россия

евросоюз

китай

турция

еврокомиссия

украина

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз ведет работу с Турцией, Китаем, странами Персидского залива, чтобы те поддержали санкции против России и не способствовали бы "обходу" этих ограничительных мер, сообщил журналистам официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано.Он комментировал вопрос о том, насколько эффективны санкции Евросоюза в условиях, когда многие другие государства, в частности Турция и Китай, их не поддерживают.По его словам, ЕС приветствует роль Турции, которая взяла на себя роль посредника, организовав встречу министров иностранных дел России и Украины. "Турция играет в этом свою роль, как наш партнер и как член НАТО", - пояснил европейский представитель. "Мы работаем и с другими упомянутыми странами, в частности, с государствами Персидского залива", - добавил Стано.По его словам, ЕС стремимся создать "единый фронт на международном уровне" для изоляции руководства России и прекращения военной операции на Украине.Комментируя вопрос о возможных санкциях против Китая за неприсоединение к ограничительным мирам ЕС, он отметил, что "вопрос введения санкций находится в компетенции Совета Евросоюза и стран-членов ЕС".

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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китай

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросоюз, китай, турция, еврокомиссия, украина, санкции