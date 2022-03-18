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Запад будет наращивать санкции против России, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
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Запад будет наращивать санкции против России, заявил Лавров
Запад будет наращивать санкции против России, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Запад будет наращивать санкции против России, заявил Лавров
Запад будет наращивать санкции в адрес России, но страна к ним привыкла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:44
2022-03-18T11:53
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Запад будет наращивать санкции в адрес России, но страна к ним привыкла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Это санкционное давление продолжится, они также сейчас угрожают пятой волной санкций, после этого может быть еще одна волна санкций. Мы к этому привыкли", - сказал он в интервью телеканалу RT.
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сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, санкции в отношении россии, в мире
11:44 18.03.2022 (обновлено: 11:53 18.03.2022)
 
Запад будет наращивать санкции против России, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад будет наращивать санкции против России, но страна к ним привыкла

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Запад будет наращивать санкции в адрес России, но страна к ним привыкла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Это санкционное давление продолжится, они также сейчас угрожают пятой волной санкций, после этого может быть еще одна волна санкций. Мы к этому привыкли", - сказал он в интервью телеканалу RT.
Город Будва в Черногории - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 16:51
Правительство Черногории не смогло утвердить пакет санкций против России
 
Сергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СанкцииСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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