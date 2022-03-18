https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778808009.html

Запад будет наращивать санкции против России, заявил Лавров

Запад будет наращивать санкции против России, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022

Запад будет наращивать санкции против России, заявил Лавров

Запад будет наращивать санкции в адрес России, но страна к ним привыкла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:44

2022-03-18T11:44

2022-03-18T11:53

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Запад будет наращивать санкции в адрес России, но страна к ним привыкла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Это санкционное давление продолжится, они также сейчас угрожают пятой волной санкций, после этого может быть еще одна волна санкций. Мы к этому привыкли", - сказал он в интервью телеканалу RT.

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778698396.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, санкции в отношении россии, в мире