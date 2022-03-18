https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778808009.html
Запад будет наращивать санкции против России, заявил Лавров
Запад будет наращивать санкции против России, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Запад будет наращивать санкции против России, заявил Лавров
Запад будет наращивать санкции в адрес России, но страна к ним привыкла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:44
2022-03-18T11:44
2022-03-18T11:53
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a3451c9d13b834ab9ffe7a1e34a0c9c.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Запад будет наращивать санкции в адрес России, но страна к ним привыкла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Это санкционное давление продолжится, они также сейчас угрожают пятой волной санкций, после этого может быть еще одна волна санкций. Мы к этому привыкли", - сказал он в интервью телеканалу RT.
https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778698396.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915835_299:0:2900:1950_1920x0_80_0_0_6fca2e108395470ee190a2345599db6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции, санкции в отношении россии, в мире
11:44 18.03.2022 (обновлено: 11:53 18.03.2022)
Запад будет наращивать санкции против России, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад будет наращивать санкции против России, но страна к ним привыкла