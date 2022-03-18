Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о госмонополии на сахар - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/sakhar-1778820653.html
В Кремле ответили на вопрос о госмонополии на сахар
В Кремле ответили на вопрос о госмонополии на сахар - РИА Новости, 18.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о госмонополии на сахар
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет какой-то позиции на счет вопроса о возможности введения госмонополии на сахар, об этом он РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:37
2022-03-18T13:44
общество
россия
сахар
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503881_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_f892d308453d5dd45d5cb6a26d172751.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет какой-то позиции на счет вопроса о возможности введения госмонополии на сахар, об этом он заявил во время общения с прессой в пятницу."Вспомните ажиотаж в первую неделю локдауна во время пандемии. Несмотря на все заверения нашего Минпромторга действительно все бежали в магазины и закупали гречку и так далее. Потом выяснялось, что никуда она не исчезает, что гречки завались, как говорится. Сейчас также это эмоциональный характер носит. Никаких оснований для подобных действий де-факто нет", - подчеркнул Песков.Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установке государственной монополии на производство и оборот сахара в России.
https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503881_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_53f3c0bfa5ffacc80e3622f4fe992c03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сахар, дмитрий песков
12:37 18.03.2022 (обновлено: 13:44 18.03.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о госмонополии на сахар

Песков: в Кремле нет позиции насчет возможности введения госмонополии на сахар

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСахар на полке в одном из магазинов
Сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сахар на полке в одном из магазинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет какой-то позиции на счет вопроса о возможности введения госмонополии на сахар, об этом он заявил во время общения с прессой в пятницу.
"Какой-то позиции на этот счет нет. Еще раз повторяю, ажиотаж ни на что не опирается, ничем не спровоцирован, ажиотаж исключительно эмоциональный. И в данном случае Минпромторг работает великолепно", - сказал Песков.
"Вспомните ажиотаж в первую неделю локдауна во время пандемии. Несмотря на все заверения нашего Минпромторга действительно все бежали в магазины и закупали гречку и так далее. Потом выяснялось, что никуда она не исчезает, что гречки завались, как говорится. Сейчас также это эмоциональный характер носит. Никаких оснований для подобных действий де-факто нет", - подчеркнул Песков.
Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установке государственной монополии на производство и оборот сахара в России.
Покупатели перед открытием гипермаркета АШАН Казань в ТЦ Южный - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 08:00
Пытаются "погреть руки": кто разгоняет инфляцию в регионах
 
ОбществоРоссияСахарДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала