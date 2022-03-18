https://ria.ru/20220318/sakhar-1778820653.html
В Кремле ответили на вопрос о госмонополии на сахар
В Кремле ответили на вопрос о госмонополии на сахар - РИА Новости, 18.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о госмонополии на сахар
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет какой-то позиции на счет вопроса о возможности введения госмонополии на сахар, об этом он РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:37
2022-03-18T12:37
2022-03-18T13:44
общество
россия
сахар
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет какой-то позиции на счет вопроса о возможности введения госмонополии на сахар, об этом он заявил во время общения с прессой в пятницу."Вспомните ажиотаж в первую неделю локдауна во время пандемии. Несмотря на все заверения нашего Минпромторга действительно все бежали в магазины и закупали гречку и так далее. Потом выяснялось, что никуда она не исчезает, что гречки завались, как говорится. Сейчас также это эмоциональный характер носит. Никаких оснований для подобных действий де-факто нет", - подчеркнул Песков.Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установке государственной монополии на производство и оборот сахара в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, сахар, дмитрий песков
12:37 18.03.2022 (обновлено: 13:44 18.03.2022)
В Кремле ответили на вопрос о госмонополии на сахар
Песков: в Кремле нет позиции насчет возможности введения госмонополии на сахар
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет какой-то позиции на счет вопроса о возможности введения госмонополии на сахар, об этом он заявил во время общения с прессой в пятницу.
"Какой-то позиции на этот счет нет. Еще раз повторяю, ажиотаж ни на что не опирается, ничем не спровоцирован, ажиотаж исключительно эмоциональный. И в данном случае Минпромторг
работает великолепно", - сказал Песков.
"Вспомните ажиотаж в первую неделю локдауна во время пандемии. Несмотря на все заверения нашего Минпромторга действительно все бежали в магазины и закупали гречку и так далее. Потом выяснялось, что никуда она не исчезает, что гречки завались, как говорится. Сейчас также это эмоциональный характер носит. Никаких оснований для подобных действий де-факто нет", - подчеркнул Песков.
Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму
законопроект об установке государственной монополии на производство и оборот сахара в России
.