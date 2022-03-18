https://ria.ru/20220318/sakhar-1778820653.html

В Кремле ответили на вопрос о госмонополии на сахар

В Кремле ответили на вопрос о госмонополии на сахар - РИА Новости, 18.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о госмонополии на сахар

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет какой-то позиции на счет вопроса о возможности введения госмонополии на сахар, об этом он РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:37

2022-03-18T12:37

2022-03-18T13:44

общество

россия

сахар

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет какой-то позиции на счет вопроса о возможности введения госмонополии на сахар, об этом он заявил во время общения с прессой в пятницу."Вспомните ажиотаж в первую неделю локдауна во время пандемии. Несмотря на все заверения нашего Минпромторга действительно все бежали в магазины и закупали гречку и так далее. Потом выяснялось, что никуда она не исчезает, что гречки завались, как говорится. Сейчас также это эмоциональный характер носит. Никаких оснований для подобных действий де-факто нет", - подчеркнул Песков.Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установке государственной монополии на производство и оборот сахара в России.

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, сахар, дмитрий песков