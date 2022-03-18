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В Кузбассе торговая сеть "Магнит" увеличила поставки сахара в магазины - РИА Новости, 18.03.2022
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В Кузбассе торговая сеть "Магнит" увеличила поставки сахара в магазины
В Кузбассе торговая сеть "Магнит" увеличила поставки сахара в магазины - РИА Новости, 18.03.2022
В Кузбассе торговая сеть "Магнит" увеличила поставки сахара в магазины
Торговая сеть "Магнит" в Кузбассе из-за повышенного спроса в регионе на сахар-песок увеличила на 30% поставки этого продукта в магазины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:40
2022-03-18T09:40
экономика
кемерово
кемеровская область
санкции в отношении россии
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КЕМЕРОВО, 18 мар – РИА Новости. Торговая сеть "Магнит" в Кузбассе из-за повышенного спроса в регионе на сахар-песок увеличила на 30% поставки этого продукта в магазины, сообщили РИА Новости в торговой сети."В Кузбассе за последнюю неделю мы фиксируем повышенный спрос на сахар. Частично он обусловлен спекулятивными закупками – люди покупают крупные объемы сахара для его последующей перепродажи по гораздо более высокой цене в мелкой рознице. Часть покупок обусловлена закупками населением впрок. Для стабилизации ситуации мы увеличили отгрузки сахара с собственного распределительного центра в Кемерово во все магазины области на 30% и ограничили продажу сахара в одни руки – не более трех единиц одного товара по данной позиции", – сообщили в торговой сети.Там отметили, что поставки в торговые точки области идут регулярно."Мы находимся в тесном контакте со всеми поставщиками. Кратковременные локальные сложности еще какое-то время возможны, но в ближайшее время ситуация нормализуется", – добавили в "Магните".Представители данной торговой сети также отметили, что аналогичного спроса ни на макароны, ни на муку в регионе не наблюдается.
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экономика, кемерово, кемеровская область, санкции в отношении россии
09:40 18.03.2022
 
В Кузбассе торговая сеть "Магнит" увеличила поставки сахара в магазины

В Кузбассе торговая сеть "Магнит" на треть увеличила поставки сахара в магазины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБелый сахар на полке в одном из магазинов
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Белый сахар на полке в одном из магазинов
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КЕМЕРОВО, 18 мар – РИА Новости. Торговая сеть "Магнит" в Кузбассе из-за повышенного спроса в регионе на сахар-песок увеличила на 30% поставки этого продукта в магазины, сообщили РИА Новости в торговой сети.
"В Кузбассе за последнюю неделю мы фиксируем повышенный спрос на сахар. Частично он обусловлен спекулятивными закупками – люди покупают крупные объемы сахара для его последующей перепродажи по гораздо более высокой цене в мелкой рознице. Часть покупок обусловлена закупками населением впрок. Для стабилизации ситуации мы увеличили отгрузки сахара с собственного распределительного центра в Кемерово во все магазины области на 30% и ограничили продажу сахара в одни руки – не более трех единиц одного товара по данной позиции", – сообщили в торговой сети.
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Там отметили, что поставки в торговые точки области идут регулярно.
"Мы находимся в тесном контакте со всеми поставщиками. Кратковременные локальные сложности еще какое-то время возможны, но в ближайшее время ситуация нормализуется", – добавили в "Магните".
Представители данной торговой сети также отметили, что аналогичного спроса ни на макароны, ни на муку в регионе не наблюдается.
 
ЭкономикаКемеровоКемеровская областьСанкции в отношении России
 
 
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