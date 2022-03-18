https://ria.ru/20220318/sakhar-1778783588.html

В Кузбассе торговая сеть "Магнит" увеличила поставки сахара в магазины

В Кузбассе торговая сеть "Магнит" увеличила поставки сахара в магазины - РИА Новости, 18.03.2022

В Кузбассе торговая сеть "Магнит" увеличила поставки сахара в магазины

Торговая сеть "Магнит" в Кузбассе из-за повышенного спроса в регионе на сахар-песок увеличила на 30% поставки этого продукта в магазины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:40

2022-03-18T09:40

2022-03-18T09:40

экономика

кемерово

кемеровская область

санкции в отношении россии

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КЕМЕРОВО, 18 мар – РИА Новости. Торговая сеть "Магнит" в Кузбассе из-за повышенного спроса в регионе на сахар-песок увеличила на 30% поставки этого продукта в магазины, сообщили РИА Новости в торговой сети."В Кузбассе за последнюю неделю мы фиксируем повышенный спрос на сахар. Частично он обусловлен спекулятивными закупками – люди покупают крупные объемы сахара для его последующей перепродажи по гораздо более высокой цене в мелкой рознице. Часть покупок обусловлена закупками населением впрок. Для стабилизации ситуации мы увеличили отгрузки сахара с собственного распределительного центра в Кемерово во все магазины области на 30% и ограничили продажу сахара в одни руки – не более трех единиц одного товара по данной позиции", – сообщили в торговой сети.Там отметили, что поставки в торговые точки области идут регулярно."Мы находимся в тесном контакте со всеми поставщиками. Кратковременные локальные сложности еще какое-то время возможны, но в ближайшее время ситуация нормализуется", – добавили в "Магните".Представители данной торговой сети также отметили, что аналогичного спроса ни на макароны, ни на муку в регионе не наблюдается.

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/sakhar-1778626197.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, кемерово, кемеровская область, санкции в отношении россии