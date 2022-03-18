https://ria.ru/20220318/sakhar-1778783588.html
В Кузбассе торговая сеть "Магнит" увеличила поставки сахара в магазины
В Кузбассе торговая сеть "Магнит" увеличила поставки сахара в магазины - РИА Новости, 18.03.2022
В Кузбассе торговая сеть "Магнит" увеличила поставки сахара в магазины
Торговая сеть "Магнит" в Кузбассе из-за повышенного спроса в регионе на сахар-песок увеличила на 30% поставки этого продукта в магазины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:40
2022-03-18T09:40
2022-03-18T09:40
экономика
кемерово
кемеровская область
санкции в отношении россии
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КЕМЕРОВО, 18 мар – РИА Новости. Торговая сеть "Магнит" в Кузбассе из-за повышенного спроса в регионе на сахар-песок увеличила на 30% поставки этого продукта в магазины, сообщили РИА Новости в торговой сети."В Кузбассе за последнюю неделю мы фиксируем повышенный спрос на сахар. Частично он обусловлен спекулятивными закупками – люди покупают крупные объемы сахара для его последующей перепродажи по гораздо более высокой цене в мелкой рознице. Часть покупок обусловлена закупками населением впрок. Для стабилизации ситуации мы увеличили отгрузки сахара с собственного распределительного центра в Кемерово во все магазины области на 30% и ограничили продажу сахара в одни руки – не более трех единиц одного товара по данной позиции", – сообщили в торговой сети.Там отметили, что поставки в торговые точки области идут регулярно."Мы находимся в тесном контакте со всеми поставщиками. Кратковременные локальные сложности еще какое-то время возможны, но в ближайшее время ситуация нормализуется", – добавили в "Магните".Представители данной торговой сети также отметили, что аналогичного спроса ни на макароны, ни на муку в регионе не наблюдается.
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/sakhar-1778626197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кемерово, кемеровская область, санкции в отношении россии
В Кузбассе торговая сеть "Магнит" увеличила поставки сахара в магазины
В Кузбассе торговая сеть "Магнит" на треть увеличила поставки сахара в магазины
КЕМЕРОВО, 18 мар – РИА Новости. Торговая сеть "Магнит" в Кузбассе из-за повышенного спроса в регионе на сахар-песок увеличила на 30% поставки этого продукта в магазины, сообщили РИА Новости в торговой сети.
"В Кузбассе за последнюю неделю мы фиксируем повышенный спрос на сахар. Частично он обусловлен спекулятивными закупками – люди покупают крупные объемы сахара для его последующей перепродажи по гораздо более высокой цене в мелкой рознице. Часть покупок обусловлена закупками населением впрок. Для стабилизации ситуации мы увеличили отгрузки сахара с собственного распределительного центра в Кемерово
во все магазины области на 30% и ограничили продажу сахара в одни руки – не более трех единиц одного товара по данной позиции", – сообщили в торговой сети.
Там отметили, что поставки в торговые точки области идут регулярно.
"Мы находимся в тесном контакте со всеми поставщиками. Кратковременные локальные сложности еще какое-то время возможны, но в ближайшее время ситуация нормализуется", – добавили в "Магните".
Представители данной торговой сети также отметили, что аналогичного спроса ни на макароны, ни на муку в регионе не наблюдается.