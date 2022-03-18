https://ria.ru/20220318/rossiya-1778831480.html

В Кремле прокомментировали слова Шольца об отношениях с Россией и Путине

В Кремле прокомментировали слова Шольца об отношениях с Россией и Путине - РИА Новости, 18.03.2022

В Кремле прокомментировали слова Шольца об отношениях с Россией и Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимом условии Берлина для его отношений с... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:21

2022-03-18T13:21

2022-03-18T13:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

германия

дмитрий песков

олаф шольц

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимом условии Берлина для его отношений с Москвой.Накануне Шольц заявил, что хочет мира с Россией и русским народом, но фундаментом для дальнейших отношений является Россия без президента Владимира Путина.РФ 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

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Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, россия, германия, дмитрий песков, олаф шольц