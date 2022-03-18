https://ria.ru/20220318/rossiya-1778809541.html

Иллюзий в отношении Запада у России больше нет, заявил Лавров

Иллюзий в отношении Запада у России больше нет, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022

Иллюзий в отношении Запада у России больше нет, заявил Лавров

Россия может сейчас рассчитывать только на себя и оставшихся союзников, иллюзий в отношении Запада больше нет, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:51

2022-03-18T11:51

2022-03-18T13:40

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия может сейчас рассчитывать только на себя и оставшихся союзников, иллюзий в отношении Запада больше нет, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы выживем. Те меры, которые разрабатываются президентом и правительством, постепенно объявляются. Это только начало корректировки нашего экономического курса для того, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам. После 2014 годы мы приобрели опыт, который позволял нам рассчитывать на собственные силы. И важнейший урок из этого исторического периода. Конечно, это сейчас даже по масштабу не сравнится с тем, чтобы было после 2014 года. Однако сейчас иллюзия того, что мы можем рассчитывать на западных партнеров, разрушена. Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся с нами", - сказал Лавров в интервью RT.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777357283.html

https://ria.ru/20211128/deputat-1761184017.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Иллюзия, что мы можем рассчитывать на западных партнеров, разрушена" Россия может сейчас рассчитывать только на себя и оставшихся союзников, иллюзий в отношении Запада больше нет, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы выживем. Те меры, которые разрабатываются президентом и правительством, постепенно объявляются. Это только начало корректировки нашего экономического курса для того, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам. После 2014 годы мы приобрели опыт, который позволял нам рассчитывать на собственные силы. И важнейший урок из этого исторического периода. Конечно, это сейчас даже по масштабу не сравнится с тем, чтобы было после 2014 года. Однако сейчас иллюзия того, что мы можем рассчитывать на западных партнеров, разрушена. Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся с нами", - сказал Лавров в интервью RT. 2022-03-18T11:51 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции в отношении россии