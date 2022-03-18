17:40 18.03.2022 (обновлено: 18:05 18.03.2022)
Утвержден перечень профессий, на которые не выделяют квоты для иностранцев
Минтруд утвердил перечень профессий, на которые не распространяются квоты для приезжающих
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минтруд России утвердил перечень профессий, на которые не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу для приезжающих в РФ на основании визы, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В документ вошли 113 профессий и специальностей, в том числе 39 в сфере медицины, 20 специальностей работников культуры, искусства и кинематографии, две специальности в сфере строительства, шесть – в авиационной сфере, а также ряд других.
В частности, в списке значатся врачи-онкологи, кардиологи, неврологи, неонатологи, психиатры, эпидемиологи, артисты балета, оркестра, балетмейстеры, дирижеры, корреспонденты средств массовой информации, тренеры спортивной сборной РФ, хореографы и другие.
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