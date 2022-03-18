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Утвержден перечень профессий, на которые не выделяют квоты для иностранцев - РИА Новости, 18.03.2022
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Утвержден перечень профессий, на которые не выделяют квоты для иностранцев
Утвержден перечень профессий, на которые не выделяют квоты для иностранцев - РИА Новости, 18.03.2022
Утвержден перечень профессий, на которые не выделяют квоты для иностранцев
Минтруд России утвердил перечень профессий, на которые не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу для приезжающих в РФ на основании визы, следует... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:40
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общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
мигранты
работа
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минтруд России утвердил перечень профессий, на которые не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу для приезжающих в РФ на основании визы, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.В документ вошли 113 профессий и специальностей, в том числе 39 в сфере медицины, 20 специальностей работников культуры, искусства и кинематографии, две специальности в сфере строительства, шесть – в авиационной сфере, а также ряд других.В частности, в списке значатся врачи-онкологи, кардиологи, неврологи, неонатологи, психиатры, эпидемиологи, артисты балета, оркестра, балетмейстеры, дирижеры, корреспонденты средств массовой информации, тренеры спортивной сборной РФ, хореографы и другие.
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), мигранты, работа
17:40 18.03.2022 (обновлено: 18:05 18.03.2022)
 
Утвержден перечень профессий, на которые не выделяют квоты для иностранцев

Минтруд утвердил перечень профессий, на которые не распространяются квоты для приезжающих

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минтруд России утвердил перечень профессий, на которые не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу для приезжающих в РФ на основании визы, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В документ вошли 113 профессий и специальностей, в том числе 39 в сфере медицины, 20 специальностей работников культуры, искусства и кинематографии, две специальности в сфере строительства, шесть – в авиационной сфере, а также ряд других.
В частности, в списке значатся врачи-онкологи, кардиологи, неврологи, неонатологи, психиатры, эпидемиологи, артисты балета, оркестра, балетмейстеры, дирижеры, корреспонденты средств массовой информации, тренеры спортивной сборной РФ, хореографы и другие.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 07:10
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ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)МигрантыРабота
 
 
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