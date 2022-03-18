https://ria.ru/20220318/professii-1778906768.html

Утвержден перечень профессий, на которые не выделяют квоты для иностранцев

Утвержден перечень профессий, на которые не выделяют квоты для иностранцев - РИА Новости, 18.03.2022

Утвержден перечень профессий, на которые не выделяют квоты для иностранцев

Минтруд России утвердил перечень профессий, на которые не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу для приезжающих в РФ на основании визы, следует... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:40

2022-03-18T17:40

2022-03-18T18:05

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

мигранты

работа

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минтруд России утвердил перечень профессий, на которые не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу для приезжающих в РФ на основании визы, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.В документ вошли 113 профессий и специальностей, в том числе 39 в сфере медицины, 20 специальностей работников культуры, искусства и кинематографии, две специальности в сфере строительства, шесть – в авиационной сфере, а также ряд других.В частности, в списке значатся врачи-онкологи, кардиологи, неврологи, неонатологи, психиатры, эпидемиологи, артисты балета, оркестра, балетмейстеры, дирижеры, корреспонденты средств массовой информации, тренеры спортивной сборной РФ, хореографы и другие.

https://ria.ru/20220315/vakansii-1778184609.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), мигранты, работа