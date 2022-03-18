https://ria.ru/20220318/produkty-1778832359.html

Россия обеспечивает себя всеми видами продовольствия, заявил Минсельхоз

Россия обеспечивает себя всеми видами продовольствия, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 18.03.2022

Россия обеспечивает себя всеми видами продовольствия, заявил Минсельхоз

Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, запасов продуктов на складах достаточно, а отечественные производители... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:24

2022-03-18T13:24

2022-03-18T13:46

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, запасов продуктов на складах достаточно, а отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажа, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в эфире канала "Россия 24"."Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия - это и зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло, отмечу, что на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов, а поставки в торговые сети идут без перебоев", - сказал он."Поверьте, отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажа - у нас аналогичная ситуация была и в 2020 году", - добавил министр."Бояться дефицита точно не стоит, российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме", - заявил Патрушев.Патрушев также отметил, что производители работают в условиях роста себестоимости."Российские производители работают в условиях постоянного повышения себестоимости, это не может не отражаться на розничных ценах. Исключать инфляционных рисков нельзя, но тем не менее будем работать над их минимизацией", - сказал он.Патрушев отметил, что правительством уже принят целый ряд решений, которые "позволяют сдержать этот рост и сохранить доступность продуктов питания для людей", в первую очередь речь о дополнительных мерах поддержки производителей."Сейчас отгрузки сахара идут без перебоев, все заводы работают фактически круглосуточно", - сказал он."Что касается следующего сезона, то мы существенно расширим посевные площади под сахарную свеклу, поэтому рассчитываем на хороший урожай, который должен нам позволить произвести достаточно сахара и обеспечить не только Россию, но и наших партнеров по ЕАЭС", - добавил глава Минсельхоза.

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

https://ria.ru/20220318/sakhar-1778820653.html

https://ria.ru/20220316/zerno-1778321223.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, дмитрий патрушев