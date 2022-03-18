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Усс оценил ситуацию с продовольствием и лекарствами в Красноярском крае
Усс оценил ситуацию с продовольствием и лекарствами в Красноярском крае - РИА Новости, 18.03.2022
Усс оценил ситуацию с продовольствием и лекарствами в Красноярском крае
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что запас лекарственных средств в Красноярском крае имеется в полном объеме и его хватит на период от трех... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T06:56
2022-03-18T06:56
2022-03-18T06:56
экономика
владимир путин
александр усс
красноярский край
красноярск
россия
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КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что запас лекарственных средств в Красноярском крае имеется в полном объеме и его хватит на период от трех до шести месяцев, проблем с обеспечением продовольствием нет.Об этом глава региона доложил полпреду в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолию Серышеву в ходе видеоселекторного совещания о мерах по стабилизации экономики региона в условиях санкций.Он доложил, что в крае создан штаб по обеспечению устойчивости экономики, такие же штабы созданы и во всех территориях края. Мониторинг состояния различных отраслей в постоянном режиме — основная задача этих структур.Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ о дополнительных полномочиях глав регионов, поручил им создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить эту работу."Осуществляется мониторинг 35 основных позиций товаров, турбулентность в ценах, конечно, есть, но на наиболее важные товарные группы наценки некритичные. Стремимся реагировать на серьезные взлеты цен по отдельным группам товаров при содействии антимонопольной службы", — рассказал губернатор.Усс отметил, что в этом году запланировано увеличение расходов краевого бюджета на сумму более 27 миллиардов рублей. По его словам, одна из приоритетных задач — рост заработной платы бюджетников. В ближайшую корректировку только на этот год заложено свыше 6 миллиардов рублей, что позволит уже с 1 июля проиндексировать зарплаты работникам бюджетной отрасли. Еще 12 миллиардов будет направлено на развитие инфраструктуры."Нам важно не останавливать развитие — строить школы, детские сады, готовиться к зиме, приобретать транспорт. Одним словом, таким образом поддержать экономику, сохранить рабочие места", — сказал глава региона.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, александр усс, красноярский край, красноярск, россия
Усс оценил ситуацию с продовольствием и лекарствами в Красноярском крае
Глава Красноярского края Усс: сложностей с продовольствием и лекарствами в регионе нет
КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что запас лекарственных средств в Красноярском крае имеется в полном объеме и его хватит на период от трех до шести месяцев, проблем с обеспечением продовольствием нет.
Об этом глава региона доложил полпреду в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолию Серышеву в ходе видеоселекторного совещания о мерах по стабилизации экономики региона в условиях санкций.
"Запас продовольствия в регионе есть, сложностей с поставками основных групп товаров нет, запас лекарственных средств, включая импортные, есть на 3-6 месяцев", — сказал Усс.
Он доложил, что в крае создан штаб по обеспечению устойчивости экономики, такие же штабы созданы и во всех территориях края. Мониторинг состояния различных отраслей в постоянном режиме — основная задача этих структур.
Ранее глава государства Владимир Путин
подписал указ о дополнительных полномочиях глав регионов, поручил им создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить эту работу.
"Осуществляется мониторинг 35 основных позиций товаров, турбулентность в ценах, конечно, есть, но на наиболее важные товарные группы наценки некритичные. Стремимся реагировать на серьезные взлеты цен по отдельным группам товаров при содействии антимонопольной службы", — рассказал губернатор.
Усс отметил, что в этом году запланировано увеличение расходов краевого бюджета на сумму более 27 миллиардов рублей. По его словам, одна из приоритетных задач — рост заработной платы бюджетников. В ближайшую корректировку только на этот год заложено свыше 6 миллиардов рублей, что позволит уже с 1 июля проиндексировать зарплаты работникам бюджетной отрасли. Еще 12 миллиардов будет направлено на развитие инфраструктуры.
"Нам важно не останавливать развитие — строить школы, детские сады, готовиться к зиме, приобретать транспорт. Одним словом, таким образом поддержать экономику, сохранить рабочие места", — сказал глава региона.