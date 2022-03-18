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Усс оценил ситуацию с продовольствием и лекарствами в Красноярском крае

Усс оценил ситуацию с продовольствием и лекарствами в Красноярском крае - РИА Новости, 18.03.2022

Усс оценил ситуацию с продовольствием и лекарствами в Красноярском крае

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что запас лекарственных средств в Красноярском крае имеется в полном объеме и его хватит на период от трех... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T06:56

2022-03-18T06:56

2022-03-18T06:56

экономика

владимир путин

александр усс

красноярский край

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что запас лекарственных средств в Красноярском крае имеется в полном объеме и его хватит на период от трех до шести месяцев, проблем с обеспечением продовольствием нет.Об этом глава региона доложил полпреду в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолию Серышеву в ходе видеоселекторного совещания о мерах по стабилизации экономики региона в условиях санкций.Он доложил, что в крае создан штаб по обеспечению устойчивости экономики, такие же штабы созданы и во всех территориях края. Мониторинг состояния различных отраслей в постоянном режиме — основная задача этих структур.Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ о дополнительных полномочиях глав регионов, поручил им создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить эту работу."Осуществляется мониторинг 35 основных позиций товаров, турбулентность в ценах, конечно, есть, но на наиболее важные товарные группы наценки некритичные. Стремимся реагировать на серьезные взлеты цен по отдельным группам товаров при содействии антимонопольной службы", — рассказал губернатор.Усс отметил, что в этом году запланировано увеличение расходов краевого бюджета на сумму более 27 миллиардов рублей. По его словам, одна из приоритетных задач — рост заработной платы бюджетников. В ближайшую корректировку только на этот год заложено свыше 6 миллиардов рублей, что позволит уже с 1 июля проиндексировать зарплаты работникам бюджетной отрасли. Еще 12 миллиардов будет направлено на развитие инфраструктуры."Нам важно не останавливать развитие — строить школы, детские сады, готовиться к зиме, приобретать транспорт. Одним словом, таким образом поддержать экономику, сохранить рабочие места", — сказал глава региона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, владимир путин, александр усс, красноярский край, красноярск, россия