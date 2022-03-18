https://ria.ru/20220318/prigovor-1778863420.html

Суд вынес приговор пятерым членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Суд вынес приговор пятерым членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 18.03.2022

Суд вынес приговор пятерым членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения пятерых членов ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:14

2022-03-18T15:14

2022-03-18T15:14

происшествия

хизб ут-тахрир аль-ислами

республика крым

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения пятерых членов ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму, сообщил журналистам представитель суда.По его информации, Рустем Сейтхалилов, Сеитвели Сейтабдиев, Асан Яников, Аким Бекиров и Эскендера Сулейманов с 2016 года участвовали в деятельности структурного подразделения "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* на территории Крыма. До их задержания в 2019 году они участвовали в конспиративных собраниях, изучали идеологию террористической организации, отметили в суде. Кроме того, Бекиров, Сулейманов, Сейтхалилов и Сейтабдиев хранили у себя дома литературу и другие идеологические материалы этой организации.Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти."В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок: Бекирову - 14 лет, Сейтабдиеву - 14 лет, Сейтхалилову - 14 лет, Сулейманову - 15 лет, Яникову - 15 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220221/krym-1774184511.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хизб ут-тахрир аль-ислами, республика крым