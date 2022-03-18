https://ria.ru/20220318/prigovor-1778792982.html

Экс-глава Раменского района получил 9,5 года колонии за убийство знакомой

Экс-глава Раменского района получил 9,5 года колонии за убийство знакомой - РИА Новости, 18.03.2022

Экс-глава Раменского района получил 9,5 года колонии за убийство знакомой

Суд назначил 9,5 лет колонии строгого режима экс-главе Раменского района Подмосковья Кулакова за убийство знакомой, говорится в Telegram-канале подмосковной... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:41

2022-03-18T10:41

2022-03-18T10:46

происшествия

московская область (подмосковье)

раменский район

андрей кулаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155518/44/1555184455_0:54:3069:1781_1920x0_80_0_0_e527cf758c699c8cefbac7291ffc237d.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Суд назначил 9,5 лет колонии строгого режима экс-главе Раменского района Подмосковья Кулакова за убийство знакомой, говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.Судом установлено, что в ночь c 1 на 2 мая 2019 года Кулаков находился в автомобиле своей знакомой в городском округе Раменское Подмосковья. Отмечается, что во время ссоры он задушил женщину, после чего скрылся с места преступления."Подольским городским судом на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынесен приговор по уголовному делу в отношении Андрея Кулакова... Вердиктом коллегии присяжных заседателей Кулаков признан виновным, но заслуживающим снисхождения. Суд приговорил Кулакова к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

московская область (подмосковье)

раменский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), раменский район, андрей кулаков