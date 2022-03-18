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Экс-глава Раменского района получил 9,5 года колонии за убийство знакомой
Экс-глава Раменского района получил 9,5 года колонии за убийство знакомой - РИА Новости, 18.03.2022
Экс-глава Раменского района получил 9,5 года колонии за убийство знакомой
Суд назначил 9,5 лет колонии строгого режима экс-главе Раменского района Подмосковья Кулакова за убийство знакомой, говорится в Telegram-канале подмосковной... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:41
2022-03-18T10:41
2022-03-18T10:46
происшествия
московская область (подмосковье)
раменский район
андрей кулаков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Суд назначил 9,5 лет колонии строгого режима экс-главе Раменского района Подмосковья Кулакова за убийство знакомой, говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.Судом установлено, что в ночь c 1 на 2 мая 2019 года Кулаков находился в автомобиле своей знакомой в городском округе Раменское Подмосковья. Отмечается, что во время ссоры он задушил женщину, после чего скрылся с места преступления."Подольским городским судом на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынесен приговор по уголовному делу в отношении Андрея Кулакова... Вердиктом коллегии присяжных заседателей Кулаков признан виновным, но заслуживающим снисхождения. Суд приговорил Кулакова к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
московская область (подмосковье)
раменский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), раменский район, андрей кулаков
10:41 18.03.2022 (обновлено: 10:46 18.03.2022)
Экс-глава Раменского района получил 9,5 года колонии за убийство знакомой
Суд назначил экс-главе Раменского района Кулакову 9,5 года колонии за убийство знакомой
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Суд назначил 9,5 лет колонии строгого режима экс-главе Раменского района Подмосковья Кулакова за убийство знакомой, говорится в Telegram-канале
подмосковной прокуратуры.
Судом установлено, что в ночь c 1 на 2 мая 2019 года Кулаков находился в автомобиле своей знакомой в городском округе Раменское Подмосковья. Отмечается, что во время ссоры он задушил женщину, после чего скрылся с места преступления.
"Подольским городским судом на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынесен приговор по уголовному делу в отношении Андрея Кулакова... Вердиктом коллегии присяжных заседателей Кулаков признан виновным, но заслуживающим снисхождения. Суд приговорил Кулакова к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.