https://ria.ru/20220318/prezervativy-1778869589.html

В Минпромторге пообещали, что дефицита презервативов не будет

В Минпромторге пообещали, что дефицита презервативов не будет - РИА Новости, 18.03.2022

В Минпромторге пообещали, что дефицита презервативов не будет

Минпромторг не прогнозирует дефицит презервативов в России, крупнейшие страны-производители, среди которых Таиланд, Индия, Корея и Китай, не прекращали поставки РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:33

2022-03-18T15:33

2022-03-18T18:11

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

санкции

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минпромторг не прогнозирует дефицит презервативов в России, крупнейшие страны-производители, среди которых Таиланд, Индия, Корея и Китай, не прекращали поставки этой продукции в РФ, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Практически все мировое производство презервативов располагается рядом с источником сырья (латекса) и находится в Юго-Восточной Азии. Крупнейшие страны-производители - Таиланд, Индия, Корея, Китай - поставки продукции в Российскую Федерацию не прекращали. Так, за период 2021 года основными странами импортерами презервативов являются Таиланд, Китай, Малайзия, Индия. Поэтому дефицит этого продукта не прогнозируется", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в России презервативы производят несколько предприятий: "Армавирский завод резиновых изделий" (Краснодарский край), "Эластомер" (Московская область) и ООО "Бергус" (Владимирская область). Их суммарные мощности производства - до 400 миллионов штук. "Производство в среднем в России составляет 100 миллионов штук в год. Импортируется до 600 миллионов штук", - отмечают в Минпромторге.Ведомство добавляет, что презервативы в России производятся под брендами Contex, EROS, Гусарские, Life Styles, Simplex, Соблазн, Erotica De Luxe, Torex.По данным DSM Group, продажи презервативов в российских аптеках за неделю с 28 февраля по 6 марта выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 540,7 тысячи упаковок, а в денежном выражении - на 32%, до 184,1 миллиона рублей.Значительный рост спроса на барьерную контрацепцию подтвердили и маркетплейсы. Так, в Ozon в первой половине марта штучные продажи презервативов выросли на 33% ко второй половине февраля. В Wildberries продажи презервативов в период с 1 по 14 марта подскочили на 170%.

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, санкции