https://ria.ru/20220318/prestupleniya-1778937666.html

Путин рассказал Макрону о военных преступлениях националистов и силовиков

Путин рассказал Макрону о военных преступлениях националистов и силовиков - РИА Новости, 18.03.2022

Путин рассказал Макрону о военных преступлениях националистов и силовиков

Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что в ходе спецоперации ВС РФ делают все возможное для сохранения жизни мирных... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T20:14

2022-03-18T20:14

2022-03-18T20:14

владимир путин

россия

украина

ситуация в днр и лнр

в мире

эммануэль макрон

франция

луганская народная республика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что в ходе спецоперации ВС РФ делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, организуют гуманитарные коридоры, сообщили в пресс-службе Кремля."Президент России вновь подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные Силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе – организуя гуманитарные коридоры для их безопасной эвакуации", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин обратил внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности, массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

россия

украина

франция

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донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, эммануэль макрон, франция, луганская народная республика, донецкая народная республика