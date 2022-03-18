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Ополченцы взяли под контроль поселок Циркуны, примыкающий к Харькову - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/poselok-1778925820.html
Ополченцы взяли под контроль поселок Циркуны, примыкающий к Харькову
Ополченцы взяли под контроль поселок Циркуны, примыкающий к Харькову - РИА Новости, 18.03.2022
Ополченцы взяли под контроль поселок Циркуны, примыкающий к Харькову
Примыкающий к окружной дороге Харькова поселок Циркуны находится под контролем народного ополчения, которое взаимодействует с российскими военными, при этом... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:07
2022-03-18T19:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
украина
ситуация в днр и лнр
россия
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Примыкающий к окружной дороге Харькова поселок Циркуны находится под контролем народного ополчения, которое взаимодействует с российскими военными, при этом украинские войска продолжают обстреливать поселок из минометов, рассказал РИА Новости один из ополченцев и предоставил видео с места.Об этом он же говорит на видео, которое он передал РИА Новости. На кадрах видны разрушенные здания, некоторые из них сгорели, в том числе магазин, некоторые дома и постройки не пострадали – в частности, ресторан и клуб на окраине Циркунов.Циркуны оказались на линии фронта, несколько дней жители были вынуждены прятаться в подвалах, об этом рассказали ранее сами сельчане, которые смогли выбраться из-под обстрелов и перебраться с помощью российских военных в Липецкую область. Ее губернатор Игорь Артамонов сообщил, что всего в регион прибыли уже около 300 беженцев из Харьковской области, их расселили в пунктах временного размещения. Большинство беженцев – женщины с детьми и старики, прибывшие из поселка Циркуны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
харьковская область
украина
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96
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7 495 645-6601
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353
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Обстрел войсками ВСУ поселка Циркуны из минометов
Примыкающий к окружной дороге Харькова поселок Циркуны находится под контролем народного ополчения, которое взаимодействует с российскими военными, при этом украинские войска продолжают обстреливать поселок из минометов, рассказал РИА Новости один из ополченцев, предоставив видео с места.
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в мире, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
19:07 18.03.2022 (обновлено: 19:24 18.03.2022)
 
Ополченцы взяли под контроль поселок Циркуны, примыкающий к Харькову

Взаимодействующие с ВС России ополченцы взяли поселок Циркуны, примыкающий к Харькову

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Примыкающий к окружной дороге Харькова поселок Циркуны находится под контролем народного ополчения, которое взаимодействует с российскими военными, при этом украинские войска продолжают обстреливать поселок из минометов, рассказал РИА Новости один из ополченцев и предоставил видео с места.
"Поселок Циркуны - много разрушенных домов, магазин сожгли. Идут постоянные обстрелы каждый день, сегодня ночью был очень сильный обстрел: били по селу из минометов украинские нацисты", - рассказал собеседник агентства.
Об этом он же говорит на видео, которое он передал РИА Новости. На кадрах видны разрушенные здания, некоторые из них сгорели, в том числе магазин, некоторые дома и постройки не пострадали – в частности, ресторан и клуб на окраине Циркунов.
Циркуны оказались на линии фронта, несколько дней жители были вынуждены прятаться в подвалах, об этом рассказали ранее сами сельчане, которые смогли выбраться из-под обстрелов и перебраться с помощью российских военных в Липецкую область. Ее губернатор Игорь Артамонов сообщил, что всего в регион прибыли уже около 300 беженцев из Харьковской области, их расселили в пунктах временного размещения. Большинство беженцев – женщины с детьми и старики, прибывшие из поселка Циркуны.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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