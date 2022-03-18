https://ria.ru/20220318/poselok-1778925820.html

Ополченцы взяли под контроль поселок Циркуны, примыкающий к Харькову

Ополченцы взяли под контроль поселок Циркуны, примыкающий к Харькову - РИА Новости, 18.03.2022

Ополченцы взяли под контроль поселок Циркуны, примыкающий к Харькову

Примыкающий к окружной дороге Харькова поселок Циркуны находится под контролем народного ополчения, которое взаимодействует с российскими военными, при этом... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:07

2022-03-18T19:07

2022-03-18T19:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

харьковская область

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россия

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Примыкающий к окружной дороге Харькова поселок Циркуны находится под контролем народного ополчения, которое взаимодействует с российскими военными, при этом украинские войска продолжают обстреливать поселок из минометов, рассказал РИА Новости один из ополченцев и предоставил видео с места.Об этом он же говорит на видео, которое он передал РИА Новости. На кадрах видны разрушенные здания, некоторые из них сгорели, в том числе магазин, некоторые дома и постройки не пострадали – в частности, ресторан и клуб на окраине Циркунов.Циркуны оказались на линии фронта, несколько дней жители были вынуждены прятаться в подвалах, об этом рассказали ранее сами сельчане, которые смогли выбраться из-под обстрелов и перебраться с помощью российских военных в Липецкую область. Ее губернатор Игорь Артамонов сообщил, что всего в регион прибыли уже около 300 беженцев из Харьковской области, их расселили в пунктах временного размещения. Большинство беженцев – женщины с детьми и старики, прибывшие из поселка Циркуны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

харьковская область

украина

россия

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстрел войсками ВСУ поселка Циркуны из минометов Примыкающий к окружной дороге Харькова поселок Циркуны находится под контролем народного ополчения, которое взаимодействует с российскими военными, при этом украинские войска продолжают обстреливать поселок из минометов, рассказал РИА Новости один из ополченцев, предоставив видео с места. 2022-03-18T19:07 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика