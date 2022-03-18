19:07 18.03.2022 (обновлено: 19:24 18.03.2022)
Ополченцы взяли под контроль поселок Циркуны, примыкающий к Харькову
Взаимодействующие с ВС России ополченцы взяли поселок Циркуны, примыкающий к Харькову
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Примыкающий к окружной дороге Харькова поселок Циркуны находится под контролем народного ополчения, которое взаимодействует с российскими военными, при этом украинские войска продолжают обстреливать поселок из минометов, рассказал РИА Новости один из ополченцев и предоставил видео с места.
"Поселок Циркуны - много разрушенных домов, магазин сожгли. Идут постоянные обстрелы каждый день, сегодня ночью был очень сильный обстрел: били по селу из минометов украинские нацисты", - рассказал собеседник агентства.
Об этом он же говорит на видео, которое он передал РИА Новости. На кадрах видны разрушенные здания, некоторые из них сгорели, в том числе магазин, некоторые дома и постройки не пострадали – в частности, ресторан и клуб на окраине Циркунов.
Циркуны оказались на линии фронта, несколько дней жители были вынуждены прятаться в подвалах, об этом рассказали ранее сами сельчане, которые смогли выбраться из-под обстрелов и перебраться с помощью российских военных в Липецкую область. Ее губернатор Игорь Артамонов сообщил, что всего в регион прибыли уже около 300 беженцев из Харьковской области, их расселили в пунктах временного размещения. Большинство беженцев – женщины с детьми и старики, прибывшие из поселка Циркуны.
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