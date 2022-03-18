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Матвиенко призвала сделать меры соцподдержки более адресными - РИА Новости, 18.03.2022
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Матвиенко призвала сделать меры соцподдержки более адресными
Матвиенко призвала сделать меры соцподдержки более адресными - РИА Новости, 18.03.2022
Матвиенко призвала сделать меры соцподдержки более адресными
Меры социальной поддержки российских граждан в условиях санкций, наложенных на страну, должны стать более адресными и направленными на определенные категории... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:59
2022-03-18T11:59
владимир путин
донецкая народная республика
втб
сбербанк россии
лукойл
сша
россия
общество
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СУРГУТ, 18 мар - РИА Новости. Меры социальной поддержки российских граждан в условиях санкций, наложенных на страну, должны стать более адресными и направленными на определенные категории населения, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей встречи с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой."Конечно же, очень важно не допустить снижения уровня жизни граждан. И меры социальной поддержки должны стать еще более адресными и направленными в первую очередь на поддержку семей с детьми, людей с низкими доходами", - сказала она.Матвиенко подчеркнула, что для принятия более эффектных мер с целью ослабления влияния санкций необходимо слышать людей, бизнес и промышленность, руководителей регионов и полномочных представителей президента."Все мы должны работать реально как одна команда и очень оперативно, чтобы это не утопало в бесконечную дискуссию, обсуждения. Конечно, нельзя торопиться, чтобы не сделать неправильных шагов и не навредить себе", - добавила сенатор.Спикер Совфеда по итогам визита в ХМАО также обратила внимание на объем социальной поддержки, которую оказывают региону "Лукойл" и "Сургутнефтегаз". Матвиенко назвала компании "очень национально ориентированными и социально ответственными"."Мы надеемся, что и другие компании в России последуют примеру "Лукойла" и "Сургутнефтегаза" и примут на себя повышенные социальные обязательства в это непростое время по поддержке людей, социальной инфраструктуры. Люди это очень ценят", - заключила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.
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владимир путин, донецкая народная республика, втб, сбербанк россии, лукойл, сша, россия, общество, валентина матвиенко
11:59 18.03.2022
 
Матвиенко призвала сделать меры соцподдержки более адресными

Спикер Совфеда Матвиенко призвала сделать меры социальной поддержки более адресными

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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СУРГУТ, 18 мар - РИА Новости. Меры социальной поддержки российских граждан в условиях санкций, наложенных на страну, должны стать более адресными и направленными на определенные категории населения, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей встречи с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.
"Конечно же, очень важно не допустить снижения уровня жизни граждан. И меры социальной поддержки должны стать еще более адресными и направленными в первую очередь на поддержку семей с детьми, людей с низкими доходами", - сказала она.
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Матвиенко подчеркнула, что для принятия более эффектных мер с целью ослабления влияния санкций необходимо слышать людей, бизнес и промышленность, руководителей регионов и полномочных представителей президента.
"Все мы должны работать реально как одна команда и очень оперативно, чтобы это не утопало в бесконечную дискуссию, обсуждения. Конечно, нельзя торопиться, чтобы не сделать неправильных шагов и не навредить себе", - добавила сенатор.
Спикер Совфеда по итогам визита в ХМАО также обратила внимание на объем социальной поддержки, которую оказывают региону "Лукойл" и "Сургутнефтегаз". Матвиенко назвала компании "очень национально ориентированными и социально ответственными".
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"Мы надеемся, что и другие компании в России последуют примеру "Лукойла" и "Сургутнефтегаза" и примут на себя повышенные социальные обязательства в это непростое время по поддержке людей, социальной инфраструктуры. Люди это очень ценят", - заключила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.
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Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВТБСбербанк РоссииЛУКОЙЛСШАРоссияОбществоВалентина Матвиенко
 
 
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