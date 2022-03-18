https://ria.ru/20220318/pervotsvety-1779276930.html

Первоцветы появились на природных территориях Москвы

Первоцветы появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 21.03.2022

Первоцветы появились на природных территориях Москвы

Первоцветы появились на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-18T13:32

2022-03-18T13:32

2022-03-21T14:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

растения

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Первоцветы появились на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Сотрудники экоцентра "Царская пасека" в природно-историческом парке "Измайлово" обнаружили пробивающиеся листья сныти обыкновенной и чистяка весеннего - одного из самых узнаваемых раннецветущих растений. Цветение чистяка можно будет наблюдать с середины апреля, а сныти - в июне. Пока появляются только первые зеленые побеги и листья, но вскоре на самых прогретых солнцем местах могут появиться крокусы и галантусы", - говорится в сообщении.Отмечается, что запрещено не только собирать краснокнижные растения, но и нарушать их местообитания. "Поэтому правильным поведением в природном парке будет следующее: обойти места произрастания первоцветов по организованным дорожкам и ограничиться фотографированием", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220317/tsentr-1778614905.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, растения