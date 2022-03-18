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Первоцветы появились на природных территориях Москвы
Первоцветы появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 21.03.2022
Первоцветы появились на природных территориях Москвы
Первоцветы появились на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-18T13:32
2022-03-18T13:32
2022-03-21T14:46
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растения
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Первоцветы появились на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Сотрудники экоцентра "Царская пасека" в природно-историческом парке "Измайлово" обнаружили пробивающиеся листья сныти обыкновенной и чистяка весеннего - одного из самых узнаваемых раннецветущих растений. Цветение чистяка можно будет наблюдать с середины апреля, а сныти - в июне. Пока появляются только первые зеленые побеги и листья, но вскоре на самых прогретых солнцем местах могут появиться крокусы и галантусы", - говорится в сообщении.Отмечается, что запрещено не только собирать краснокнижные растения, но и нарушать их местообитания. "Поэтому правильным поведением в природном парке будет следующее: обойти места произрастания первоцветов по организованным дорожкам и ограничиться фотографированием", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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москва, растения
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Первоцветы появились на природных территориях Москвы
, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Сотрудники экоцентра "Царская пасека" в природно-историческом парке "Измайлово" обнаружили пробивающиеся листья сныти обыкновенной и чистяка весеннего - одного из самых узнаваемых раннецветущих растений. Цветение чистяка можно будет наблюдать с середины апреля, а сныти - в июне. Пока появляются только первые зеленые побеги и листья, но вскоре на самых прогретых солнцем местах могут появиться крокусы и галантусы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запрещено не только собирать краснокнижные растения, но и нарушать их местообитания. "Поэтому правильным поведением в природном парке будет следующее: обойти места произрастания первоцветов по организованным дорожкам и ограничиться фотографированием", - дополняется в сообщении.