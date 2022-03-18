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Первоцветы появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 21.03.2022
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Первоцветы появились на природных территориях Москвы
Первоцветы появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 21.03.2022
Первоцветы появились на природных территориях Москвы
Первоцветы появились на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-18T13:32
2022-03-21T14:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
растения
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Первоцветы появились на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Сотрудники экоцентра "Царская пасека" в природно-историческом парке "Измайлово" обнаружили пробивающиеся листья сныти обыкновенной и чистяка весеннего - одного из самых узнаваемых раннецветущих растений. Цветение чистяка можно будет наблюдать с середины апреля, а сныти - в июне. Пока появляются только первые зеленые побеги и листья, но вскоре на самых прогретых солнцем местах могут появиться крокусы и галантусы", - говорится в сообщении.Отмечается, что запрещено не только собирать краснокнижные растения, но и нарушать их местообитания. "Поэтому правильным поведением в природном парке будет следующее: обойти места произрастания первоцветов по организованным дорожкам и ограничиться фотографированием", - дополняется в сообщении.
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москва, растения
13:32 18.03.2022 (обновлено: 14:46 21.03.2022)
 

Первоцветы появились на природных территориях Москвы

© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанквесна
весна - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Борис Бабанов
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весна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Первоцветы появились на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Сотрудники экоцентра "Царская пасека" в природно-историческом парке "Измайлово" обнаружили пробивающиеся листья сныти обыкновенной и чистяка весеннего - одного из самых узнаваемых раннецветущих растений. Цветение чистяка можно будет наблюдать с середины апреля, а сныти - в июне. Пока появляются только первые зеленые побеги и листья, но вскоре на самых прогретых солнцем местах могут появиться крокусы и галантусы", - говорится в сообщении.
Проект рекреационного центра в Южном Чертанове в Москве
17 марта, 11:21Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Рекреационный центр появится в Южном Чертанове в Москве
Отмечается, что запрещено не только собирать краснокнижные растения, но и нарушать их местообитания. "Поэтому правильным поведением в природном парке будет следующее: обойти места произрастания первоцветов по организованным дорожкам и ограничиться фотографированием", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРастения
 
 
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