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В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/peregovory-1778937557.html
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Путина и Макрона
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 18.03.2022
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Путина и Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T20:14
2022-03-18T20:26
в мире
мариуполь
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мариуполе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Французский лидер вновь потребовал немедленно прекратить огонь на Украине.По сообщению телеканала, разговор длился 1 час 10 минут.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778938809.html
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в мире, мариуполь, владимир путин, россия, франция, эммануэль макрон
20:14 18.03.2022 (обновлено: 20:26 18.03.2022)
 
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Путина и Макрона

Макрон в разговоре с Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мариуполе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мариуполе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Французский лидер вновь потребовал немедленно прекратить огонь на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 18:58
Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы
По сообщению телеканала, разговор длился 1 час 10 минут.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 20:22
Си Цзиньпин назвал приоритет в ситуации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольВладимир ПутинРоссияФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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