https://ria.ru/20220318/peregovory-1778937557.html
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Путина и Макрона
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 18.03.2022
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Путина и Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T20:14
2022-03-18T20:14
2022-03-18T20:26
в мире
мариуполь
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мариуполе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Французский лидер вновь потребовал немедленно прекратить огонь на Украине.По сообщению телеканала, разговор длился 1 час 10 минут.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778938809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, мариуполь, владимир путин, россия, франция, эммануэль макрон
20:14 18.03.2022 (обновлено: 20:26 18.03.2022)
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Путина и Макрона
Макрон в разговоре с Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мариуполе