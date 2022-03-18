https://ria.ru/20220318/peregovory-1778819424.html
Киев не готов к ускорению темпов переговоров с Москвой, заявил Песков
Киев не готов к ускорению темпов переговоров с Москвой, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2022
Киев не готов к ускорению темпов переговоров с Москвой, заявил Песков
Формат и уровень подписания готовящегося документа РФ и Украины будет зависеть от модальности текста, который еще предстоит согласовать, российская сторона... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:32
2022-03-18T12:32
2022-03-18T12:56
дмитрий песков
россия
украина
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Формат и уровень подписания готовящегося документа РФ и Украины будет зависеть от модальности текста, который еще предстоит согласовать, российская сторона готова работать над документом гораздо быстрее в отличие от украинской, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это будет зависеть от модальности документа, который предстоит еще согласовать. Пока, не вдаваясь в детали переговоров, могу лишь констатировать, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовность не проявляет", - сказал он, отвечая на вопрос, кем будет подписываться мирный договор.
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778819193.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_164:0:1951:1340_1920x0_80_0_0_4609c0ffa3b6fd57665e0fe4e04a7846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, украина, киев, в мире
12:32 18.03.2022 (обновлено: 12:56 18.03.2022)
Киев не готов к ускорению темпов переговоров с Москвой, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: делегация Киева не готова к ускорению на переговорах с Москвой