https://ria.ru/20220318/peregovory-1778819424.html

Киев не готов к ускорению темпов переговоров с Москвой, заявил Песков

Киев не готов к ускорению темпов переговоров с Москвой, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2022

Киев не готов к ускорению темпов переговоров с Москвой, заявил Песков

Формат и уровень подписания готовящегося документа РФ и Украины будет зависеть от модальности текста, который еще предстоит согласовать, российская сторона... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:32

2022-03-18T12:32

2022-03-18T12:56

дмитрий песков

россия

украина

киев

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Формат и уровень подписания готовящегося документа РФ и Украины будет зависеть от модальности текста, который еще предстоит согласовать, российская сторона готова работать над документом гораздо быстрее в отличие от украинской, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это будет зависеть от модальности документа, который предстоит еще согласовать. Пока, не вдаваясь в детали переговоров, могу лишь констатировать, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовность не проявляет", - сказал он, отвечая на вопрос, кем будет подписываться мирный договор.

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778819193.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, россия, украина, киев, в мире