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Киев не готов к ускорению темпов переговоров с Москвой, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2022
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Киев не готов к ускорению темпов переговоров с Москвой, заявил Песков
Киев не готов к ускорению темпов переговоров с Москвой, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2022
Киев не готов к ускорению темпов переговоров с Москвой, заявил Песков
Формат и уровень подписания готовящегося документа РФ и Украины будет зависеть от модальности текста, который еще предстоит согласовать, российская сторона... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:32
2022-03-18T12:56
дмитрий песков
россия
украина
киев
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Формат и уровень подписания готовящегося документа РФ и Украины будет зависеть от модальности текста, который еще предстоит согласовать, российская сторона готова работать над документом гораздо быстрее в отличие от украинской, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это будет зависеть от модальности документа, который предстоит еще согласовать. Пока, не вдаваясь в детали переговоров, могу лишь констатировать, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовность не проявляет", - сказал он, отвечая на вопрос, кем будет подписываться мирный договор.
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дмитрий песков, россия, украина, киев, в мире
12:32 18.03.2022 (обновлено: 12:56 18.03.2022)
 
Киев не готов к ускорению темпов переговоров с Москвой, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: делегация Киева не готова к ускорению на переговорах с Москвой

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Формат и уровень подписания готовящегося документа РФ и Украины будет зависеть от модальности текста, который еще предстоит согласовать, российская сторона готова работать над документом гораздо быстрее в отличие от украинской, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это будет зависеть от модальности документа, который предстоит еще согласовать. Пока, не вдаваясь в детали переговоров, могу лишь констатировать, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовность не проявляет", - сказал он, отвечая на вопрос, кем будет подписываться мирный договор.
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