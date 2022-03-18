https://ria.ru/20220318/otravlenie-1778841151.html
В Подмосковье десять школьников попали в больницу с отравлением
В Подмосковье десять школьников попали в больницу с отравлением - РИА Новости, 18.03.2022
В Подмосковье десять школьников попали в больницу с отравлением
Прокуратура начала проверку после госпитализации 10 школьников с отравлением в Щелково, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:54
2022-03-18T13:54
2022-03-18T13:54
происшествия
ольга врадий
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после госпитализации 10 школьников с отравлением в Щелково, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."Прокуратура проводит проверку в связи с отравлением школьников в Щелково. По имеющейся информации, 18 марта в медицинское учреждение были доставлены 10 несовершеннолетних с признаками отравления", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что проверку проводит Щелковская городская прокуратура. Сотрудники ведомства должны установить причины и обстоятельства отравления школьников.Как сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, по предварительным данным, в пятницу утром мальчики 12-14 лет надышались продуктами горения."В СМИ появилась информация об отравлении 11 школьников путем поджога средства от тараканов в туалете общеобразовательного учреждения. Детей обследовали, и нескольких направили в больницу для дополнительного осмотра. По данному факту... организована проверка", - добавила она.Как пояснила Врадий в беседе с РИА Новости, предварительно известно, что один из учеников нашел у бабушки средство для уничтожения тараканов, крыс и клещей для использования в подвале. Вероятно, его и подожгли подростки.
https://ria.ru/20220317/infektsiya-1778593005.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ольга врадий, московская область (подмосковье)
В Подмосковье десять школьников попали в больницу с отравлением
Десять школьников госпитализировали с отравлением в подмосковном Щелково
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Прокуратура начала проверку после госпитализации 10 школьников с отравлением в Щелково, сообщает
пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
"Прокуратура проводит проверку в связи с отравлением школьников в Щелково. По имеющейся информации, 18 марта в медицинское учреждение были доставлены 10 несовершеннолетних с признаками отравления", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что проверку проводит Щелковская городская прокуратура. Сотрудники ведомства должны установить причины и обстоятельства отравления школьников.
Как сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий
, по предварительным данным, в пятницу утром мальчики 12-14 лет надышались продуктами горения.
"В СМИ появилась информация об отравлении 11 школьников путем поджога средства от тараканов в туалете общеобразовательного учреждения. Детей обследовали, и нескольких направили в больницу для дополнительного осмотра. По данному факту... организована проверка", - добавила она.
Как пояснила Врадий в беседе с РИА Новости, предварительно известно, что один из учеников нашел у бабушки средство для уничтожения тараканов, крыс и клещей для использования в подвале. Вероятно, его и подожгли подростки.