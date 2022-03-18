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В Подмосковье десять школьников попали в больницу с отравлением - РИА Новости, 18.03.2022
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В Подмосковье десять школьников попали в больницу с отравлением
В Подмосковье десять школьников попали в больницу с отравлением - РИА Новости, 18.03.2022
В Подмосковье десять школьников попали в больницу с отравлением
Прокуратура начала проверку после госпитализации 10 школьников с отравлением в Щелково, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:54
2022-03-18T13:54
происшествия
ольга врадий
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после госпитализации 10 школьников с отравлением в Щелково, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."Прокуратура проводит проверку в связи с отравлением школьников в Щелково. По имеющейся информации, 18 марта в медицинское учреждение были доставлены 10 несовершеннолетних с признаками отравления", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что проверку проводит Щелковская городская прокуратура. Сотрудники ведомства должны установить причины и обстоятельства отравления школьников.Как сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, по предварительным данным, в пятницу утром мальчики 12-14 лет надышались продуктами горения."В СМИ появилась информация об отравлении 11 школьников путем поджога средства от тараканов в туалете общеобразовательного учреждения. Детей обследовали, и нескольких направили в больницу для дополнительного осмотра. По данному факту... организована проверка", - добавила она.Как пояснила Врадий в беседе с РИА Новости, предварительно известно, что один из учеников нашел у бабушки средство для уничтожения тараканов, крыс и клещей для использования в подвале. Вероятно, его и подожгли подростки.
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происшествия, ольга врадий, московская область (подмосковье)
13:54 18.03.2022
 
В Подмосковье десять школьников попали в больницу с отравлением

Десять школьников госпитализировали с отравлением в подмосковном Щелково

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после госпитализации 10 школьников с отравлением в Щелково, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
"Прокуратура проводит проверку в связи с отравлением школьников в Щелково. По имеющейся информации, 18 марта в медицинское учреждение были доставлены 10 несовершеннолетних с признаками отравления", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что проверку проводит Щелковская городская прокуратура. Сотрудники ведомства должны установить причины и обстоятельства отравления школьников.
Как сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, по предварительным данным, в пятницу утром мальчики 12-14 лет надышались продуктами горения.
"В СМИ появилась информация об отравлении 11 школьников путем поджога средства от тараканов в туалете общеобразовательного учреждения. Детей обследовали, и нескольких направили в больницу для дополнительного осмотра. По данному факту... организована проверка", - добавила она.
Как пояснила Врадий в беседе с РИА Новости, предварительно известно, что один из учеников нашел у бабушки средство для уничтожения тараканов, крыс и клещей для использования в подвале. Вероятно, его и подожгли подростки.
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ПроисшествияОльга ВрадийМосковская область (Подмосковье)
 
 
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