https://ria.ru/20220318/otravlenie-1778841151.html

В Подмосковье десять школьников попали в больницу с отравлением

В Подмосковье десять школьников попали в больницу с отравлением - РИА Новости, 18.03.2022

В Подмосковье десять школьников попали в больницу с отравлением

Прокуратура начала проверку после госпитализации 10 школьников с отравлением в Щелково, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:54

2022-03-18T13:54

2022-03-18T13:54

происшествия

ольга врадий

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после госпитализации 10 школьников с отравлением в Щелково, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства."Прокуратура проводит проверку в связи с отравлением школьников в Щелково. По имеющейся информации, 18 марта в медицинское учреждение были доставлены 10 несовершеннолетних с признаками отравления", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что проверку проводит Щелковская городская прокуратура. Сотрудники ведомства должны установить причины и обстоятельства отравления школьников.Как сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, по предварительным данным, в пятницу утром мальчики 12-14 лет надышались продуктами горения."В СМИ появилась информация об отравлении 11 школьников путем поджога средства от тараканов в туалете общеобразовательного учреждения. Детей обследовали, и нескольких направили в больницу для дополнительного осмотра. По данному факту... организована проверка", - добавила она.Как пояснила Врадий в беседе с РИА Новости, предварительно известно, что один из учеников нашел у бабушки средство для уничтожения тараканов, крыс и клещей для использования в подвале. Вероятно, его и подожгли подростки.

https://ria.ru/20220317/infektsiya-1778593005.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ольга врадий, московская область (подмосковье)