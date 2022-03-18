https://ria.ru/20220318/oruzhie-1778812512.html

Грузы с оружием для Украины станут законной целью для России, заявил Лавров

Грузы с оружием для Украины станут законной целью для России, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022

Грузы с оружием для Украины станут законной целью для России, заявил Лавров

Российские военные будут воспринимать в качестве цели любые грузы с вооружением для Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:05

2022-03-18T12:05

2022-03-18T13:12

россия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные будут воспринимать в качестве цели любые грузы с вооружением для Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT."Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно", — сказал глава МИД.Он также подчеркнул, что Москва не допустит поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран.Как заявлял министр обороны Словакии Ярослав Надь, Братислава готова передать Киеву комплексы С-300, как только получит им замену от США или других стран НАТО. Кроме того, страна, по его словам, может направить Украине советские истребители МиГ-29, если вместо них придут американские F-16.Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт, постоянно призывая их обеспечить бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба, но продолжают поставки вооружений.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220318/s-300-1778765128.html

https://ria.ru/20220317/zameschenie-1778713304.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия