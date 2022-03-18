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Грузы с оружием для Украины станут законной целью для России, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
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Грузы с оружием для Украины станут законной целью для России, заявил Лавров
Грузы с оружием для Украины станут законной целью для России, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Грузы с оружием для Украины станут законной целью для России, заявил Лавров
Российские военные будут воспринимать в качестве цели любые грузы с вооружением для Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:05
2022-03-18T13:12
россия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные будут воспринимать в качестве цели любые грузы с вооружением для Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT."Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно", — сказал глава МИД.Он также подчеркнул, что Москва не допустит поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран.Как заявлял министр обороны Словакии Ярослав Надь, Братислава готова передать Киеву комплексы С-300, как только получит им замену от США или других стран НАТО. Кроме того, страна, по его словам, может направить Украине советские истребители МиГ-29, если вместо них придут американские F-16.Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт, постоянно призывая их обеспечить бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба, но продолжают поставки вооружений.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220318/s-300-1778765128.html
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россия
12:05 18.03.2022 (обновлено: 13:12 18.03.2022)
 
Грузы с оружием для Украины станут законной целью для России, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные будут воспринимать в качестве цели любые грузы с вооружением для Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT.
"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно", — сказал глава МИД.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 03:23
В ЦАМТО рассказали, к чему приведет появление натовских С-300 на Украине
Он также подчеркнул, что Москва не допустит поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран.
"Исходя из прагматических причин, они полагают, что можно попросить членов НАТО, которые владеют еще советского производства системами ПРО, что они их защитят. Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат не разрешает направлять их в третьи страны", — пояснил Лавров.
Как заявлял министр обороны Словакии Ярослав Надь, Братислава готова передать Киеву комплексы С-300, как только получит им замену от США или других стран НАТО. Кроме того, страна, по его словам, может направить Украине советские истребители МиГ-29, если вместо них придут американские F-16.
Братислава - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт, постоянно призывая их обеспечить бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба, но продолжают поставки вооружений.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы признал суверенитет республик Донбасса. Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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