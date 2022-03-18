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Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево, Еленовку и Михайловку - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/obstrel-1778949422.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево, Еленовку и Михайловку
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево, Еленовку и Михайловку - РИА Новости, 18.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево, Еленовку и Михайловку
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево, Еленовку и Михайловку в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:04
2022-03-18T22:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево, Еленовку и Михайловку в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина
22:04 18.03.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево, Еленовку и Михайловку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево, Еленовку и Михайловку

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaУкраинский военнослужащий в Сумской области
Украинский военнослужащий в Сумской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Украинский военнослужащий в Сумской области
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево, Еленовку и Михайловку в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 20.20 - н.п. Розовка – н.п. Михайловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"; 21.04 - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено 6 гранат из РПГ; 21.05 - н.п. Майорск – н.п. Зайцево (южное): выпущено 5 мин калибром 120 мм; 21.08 - н.п. Жованка – н.п. Горловка (пос ш-ты им. Изотова): выпущено 5 мин калибром 120 мм; 21.10 - н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос ш-ты им. Гагарина): выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства ДНР в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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