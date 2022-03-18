https://ria.ru/20220318/novak-1778958564.html

Новак обсудил с нефтяниками возможные меры поддержки нефтегазовой отрасли

Новак обсудил с нефтяниками возможные меры поддержки нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 18.03.2022

Новак обсудил с нефтяниками возможные меры поддержки нефтегазовой отрасли

Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с руководством нефтегазовых компаний, где обсуждались возможные меры поддержки отрасли, координация действий на... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T23:32

2022-03-18T23:32

2022-03-18T23:32

экономика

александр новак

цены на нефть

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с руководством нефтегазовых компаний, где обсуждались возможные меры поддержки отрасли, координация действий на внутреннем рынке топлива и необходимость усиления кооперации правительства и бизнеса для сохранения стабильности, говорится в релизе кабмина России.Как отметил вице-премьер, в новых экономических условиях необходимо усилить кооперацию между бизнесом и правительством для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке."Важно придерживаться ранее принятых решений по топливному рынку, чтобы цены находились в пределах уровня инфляции. Необходимо также проанализировать, какое влияние новые ограничения могут оказать на работу российского рынка", – подчеркнул Новак.

https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, александр новак, цены на нефть