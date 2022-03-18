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Новак обсудил с нефтяниками возможные меры поддержки нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 18.03.2022
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Новак обсудил с нефтяниками возможные меры поддержки нефтегазовой отрасли
Новак обсудил с нефтяниками возможные меры поддержки нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 18.03.2022
Новак обсудил с нефтяниками возможные меры поддержки нефтегазовой отрасли
Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с руководством нефтегазовых компаний, где обсуждались возможные меры поддержки отрасли, координация действий на... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T23:32
2022-03-18T23:32
экономика
александр новак
цены на нефть
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с руководством нефтегазовых компаний, где обсуждались возможные меры поддержки отрасли, координация действий на внутреннем рынке топлива и необходимость усиления кооперации правительства и бизнеса для сохранения стабильности, говорится в релизе кабмина России.Как отметил вице-премьер, в новых экономических условиях необходимо усилить кооперацию между бизнесом и правительством для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке."Важно придерживаться ранее принятых решений по топливному рынку, чтобы цены находились в пределах уровня инфляции. Необходимо также проанализировать, какое влияние новые ограничения могут оказать на работу российского рынка", – подчеркнул Новак.
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экономика, александр новак, цены на нефть
23:32 18.03.2022
 
Новак обсудил с нефтяниками возможные меры поддержки нефтегазовой отрасли

Вице-премьер Новак обсудил с нефтяниками возможные меры поддержки нефтегазовой отрасли

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с руководством нефтегазовых компаний, где обсуждались возможные меры поддержки отрасли, координация действий на внутреннем рынке топлива и необходимость усиления кооперации правительства и бизнеса для сохранения стабильности, говорится в релизе кабмина России.
"Вице-премьер и представители нефтяных компаний обсудили возможные меры поддержки нефтегазовой отрасли, а также координацию действий на внутреннем рынке топлива", - говорится в сообщении.
Как отметил вице-премьер, в новых экономических условиях необходимо усилить кооперацию между бизнесом и правительством для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке.
"Важно придерживаться ранее принятых решений по топливному рынку, чтобы цены находились в пределах уровня инфляции. Необходимо также проанализировать, какое влияние новые ограничения могут оказать на работу российского рынка", – подчеркнул Новак.
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ЭкономикаАлександр НовакЦены на нефть
 
 
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