https://ria.ru/20220318/nabiullinoy-1778850408.html
ЦБ перенес заявление Набиуллиной по ключевой ставке на 17:00
ЦБ перенес заявление Набиуллиной по ключевой ставке на 17:00 - РИА Новости, 18.03.2022
ЦБ перенес заявление Набиуллиной по ключевой ставке на 17:00
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступит по итогам заседания регулятора в 17.00 мск вместо традиционных 15.00 мск, говорится в сообщении ЦБ. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:30
2022-03-18T14:30
2022-03-18T14:30
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775627397_0:0:2233:1256_1920x0_80_0_0_ca0300a0f14c9be1c51342ea222a4cd8.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступит по итогам заседания регулятора в 17.00 мск вместо традиционных 15.00 мск, говорится в сообщении ЦБ.При этом это не единственное изменение в "программе" ЦБ в эту пятницу. Так, председатель впервые с марта 2020 года не будет проводить пресс-конференцию по итогам планового заседания.Банк России до 2020 года проводил пресс-конференции своего только по итогам "опорных" заседаний совета директоров, однако на фоне ковидного кризиса стал проводить их после каждого заседания. Заседание 18 марта было не опорным.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775601749.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775627397_210:0:2039:1372_1920x0_80_0_0_12d6a586a778990ac7ffe054f6e4ad45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
ЦБ перенес заявление Набиуллиной по ключевой ставке на 17:00
ЦБ перенес заявление Набиуллиной по ключевой ставке с 15:00 на 17:00