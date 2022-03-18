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ЦБ перенес заявление Набиуллиной по ключевой ставке на 17:00 - РИА Новости, 18.03.2022
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ЦБ перенес заявление Набиуллиной по ключевой ставке на 17:00
ЦБ перенес заявление Набиуллиной по ключевой ставке на 17:00 - РИА Новости, 18.03.2022
ЦБ перенес заявление Набиуллиной по ключевой ставке на 17:00
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступит по итогам заседания регулятора в 17.00 мск вместо традиционных 15.00 мск, говорится в сообщении ЦБ. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:30
2022-03-18T14:30
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступит по итогам заседания регулятора в 17.00 мск вместо традиционных 15.00 мск, говорится в сообщении ЦБ.При этом это не единственное изменение в "программе" ЦБ в эту пятницу. Так, председатель впервые с марта 2020 года не будет проводить пресс-конференцию по итогам планового заседания.Банк России до 2020 года проводил пресс-конференции своего только по итогам "опорных" заседаний совета директоров, однако на фоне ковидного кризиса стал проводить их после каждого заседания. Заседание 18 марта было не опорным.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
14:30 18.03.2022
 
ЦБ перенес заявление Набиуллиной по ключевой ставке на 17:00

ЦБ перенес заявление Набиуллиной по ключевой ставке с 15:00 на 17:00

© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / ЦБ РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступит по итогам заседания регулятора в 17.00 мск вместо традиционных 15.00 мск, говорится в сообщении ЦБ.
"Выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике состоится 18 марта в 17.00", - сказано в сообщении. Традиционно выступление главы регулятора начинается в 15.00 по московскому времени в день заседания совета.
При этом это не единственное изменение в "программе" ЦБ в эту пятницу. Так, председатель впервые с марта 2020 года не будет проводить пресс-конференцию по итогам планового заседания.
Банк России до 2020 года проводил пресс-конференции своего только по итогам "опорных" заседаний совета директоров, однако на фоне ковидного кризиса стал проводить их после каждого заседания. Заседание 18 марта было не опорным.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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