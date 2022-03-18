https://ria.ru/20220318/nabiullinoy-1778850408.html

ЦБ перенес заявление Набиуллиной по ключевой ставке на 17:00

ЦБ перенес заявление Набиуллиной по ключевой ставке на 17:00 - РИА Новости, 18.03.2022

ЦБ перенес заявление Набиуллиной по ключевой ставке на 17:00

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступит по итогам заседания регулятора в 17.00 мск вместо традиционных 15.00 мск, говорится в сообщении ЦБ. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:30

2022-03-18T14:30

2022-03-18T14:30

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступит по итогам заседания регулятора в 17.00 мск вместо традиционных 15.00 мск, говорится в сообщении ЦБ.При этом это не единственное изменение в "программе" ЦБ в эту пятницу. Так, председатель впервые с марта 2020 года не будет проводить пресс-конференцию по итогам планового заседания.Банк России до 2020 года проводил пресс-конференции своего только по итогам "опорных" заседаний совета директоров, однако на фоне ковидного кризиса стал проводить их после каждого заседания. Заседание 18 марта было не опорным.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775601749.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия