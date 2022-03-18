https://ria.ru/20220318/nabiullina-1778842148.html

Эсеры проголосуют против переназначения Набиуллиной, заявил Миронов

Эсеры проголосуют против переназначения Набиуллиной, заявил Миронов - РИА Новости, 18.03.2022

Эсеры проголосуют против переназначения Набиуллиной, заявил Миронов

Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме не поддержит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ, сообщил руководитель фракции... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:57

2022-03-18T13:57

2022-03-18T15:12

политика

эльвира набиуллина

россия

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме не поддержит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов. Президент РФ Владимир Путин в пятницу внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ РФ."Думская фракция "Справедливая Россия – За правду" не поддержит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центрального банка", - цитирует пресс-служба слова Миронова.Парламентарий отметил, что фракция негативно оценивает результаты деятельности Центробанка по всем направлениям: и по регулированию финансовых рынков, и по обеспечению устойчивости рубля, и по кредитной политике."Я уже не говорю о безответственной практике размещения золотовалютных резервов в иностранных ценных бумагах, в результате чего наша страна потеряла более 300 миллиардов долларов", – пояснил он.Миронов напомнил, что в сентябре 2021 года "Справедливая Россия – За правду" выступила за отставку Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова. "Наша позиция не меняется, потому что не меняется политика этих ведомств", - уточнил он."Я плохо представляю, как мы будем развивать конкурентоспособную экономику, ориентированную на внутренний рынок, при сохранении прежнего курса Центробанка. Не исключаю, что переназначение главы ЦБ в сложившейся ситуации может восприниматься как фактор некоей стабильности, но отрицательные последствия данного решения наверняка многократно перекроют гипотетический позитив", – заключил депутат.Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку до этого изменился закон о ЦБ, но они истекают 24 июня текущего года.По закону о ЦБ, председатель Банка России назначается на должность Госдумой сроком на пять лет, причем одно и то же лицо не может занимать этот пост более трех сроков подряд. А кандидатуру для назначения представляет президент РФ не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ. При этом регламент Госдумы предусматривает, что до рассмотрения на пленарном заседании кандидатура обсуждается на заседании комитета по финансовому рынку.После этого комитет вносит проект постановления Госдумы по данному вопросу на рассмотрение палаты. Председатель ЦБ считается назначенным, если за него проголосовало большинство от общего числа депутатов. При этом способ голосования определяется Госдумой в ходе обсуждения кандидатуры. В случае отклонения Госдумой кандидатуры президент в течение двух недель вносит новую кандидатуру, причем одна и та же кандидатура не может вноситься более двух раз.

https://ria.ru/20220318/tsentrobank-1778816793.html

https://ria.ru/20220318/tsentrobank-1778820393.html

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776571705.html

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Кирилл Волков

политика, эльвира набиуллина, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"