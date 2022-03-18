https://ria.ru/20220318/myaso-1778854820.html

Эксперты высказались о перспективах российской мясной индустрии

Эксперты высказались о перспективах российской мясной индустрии - РИА Новости, 18.03.2022

Эксперты высказались о перспективах российской мясной индустрии

Российская мясная индустрия от санкций не пострадает, опасаются последствий только производители индейки, рассказали РИА Новости эксперты и участники отрасли. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:49

2022-03-18T14:49

2022-03-18T14:49

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

мясо

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская мясная индустрия от санкций не пострадает, опасаются последствий только производители индейки, рассказали РИА Новости эксперты и участники отрасли."Есть собственная (в России — ред.) племенная база, можно переориентироваться на рынки ЕАЭС. И не все европейские племенные компании уходят с российского рынка. Больше проблем с логистикой, грузы притормаживаются на таможнях, доставка растягивается и, естественно, из-за курса становится дороже", - сказала коммерческий директор информационно-аналитическое агентства "ИМИТ" Любовь Савкина."Мы независимы и по генетике, и по оборудованию. Более того, все инвестиционные проекты продолжатся, по крайней мере, в ближайшие пару лет", - подтверждает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв. По его словам, продолжается и прирост производства свинины: в 2022 году он ожидается в районе 5% - государство предприняло все усилия, чтобы инвестиционные кредиты, как и ставки по ним, были сохранены.А вот производство индейки под вопросом, поскольку зависит от импорта."Зависимость России от иностранного племенного материала в индюководстве почти 100%, и зависит от двух компаний, которые являются единственными поставщиками чистых линий в мире. В России три родительских стада, которые производят порядка 15% всего необходимого для России инкубационного яйца", - заявил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.То же самое касается оборудования для содержания, убоя и переработки, практически все оно закупается за границей. Но опять же, санкции не касались продукции сельского хозяйства, они касались финансовых расчетов и изменений путей доставки, отмечает эксперт.По данным Минсельхоза России, по итогам января 2022 года производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 997,8 тысячи тонн.

https://ria.ru/20220318/produkty-1778832359.html

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), мясо