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Эксперты высказались о перспективах российской мясной индустрии - РИА Новости, 18.03.2022
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Эксперты высказались о перспективах российской мясной индустрии
Эксперты высказались о перспективах российской мясной индустрии - РИА Новости, 18.03.2022
Эксперты высказались о перспективах российской мясной индустрии
Российская мясная индустрия от санкций не пострадает, опасаются последствий только производители индейки, рассказали РИА Новости эксперты и участники отрасли. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:49
2022-03-18T14:49
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
мясо
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская мясная индустрия от санкций не пострадает, опасаются последствий только производители индейки, рассказали РИА Новости эксперты и участники отрасли."Есть собственная (в России — ред.) племенная база, можно переориентироваться на рынки ЕАЭС. И не все европейские племенные компании уходят с российского рынка. Больше проблем с логистикой, грузы притормаживаются на таможнях, доставка растягивается и, естественно, из-за курса становится дороже", - сказала коммерческий директор информационно-аналитическое агентства "ИМИТ" Любовь Савкина."Мы независимы и по генетике, и по оборудованию. Более того, все инвестиционные проекты продолжатся, по крайней мере, в ближайшие пару лет", - подтверждает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв. По его словам, продолжается и прирост производства свинины: в 2022 году он ожидается в районе 5% - государство предприняло все усилия, чтобы инвестиционные кредиты, как и ставки по ним, были сохранены.А вот производство индейки под вопросом, поскольку зависит от импорта."Зависимость России от иностранного племенного материала в индюководстве почти 100%, и зависит от двух компаний, которые являются единственными поставщиками чистых линий в мире. В России три родительских стада, которые производят порядка 15% всего необходимого для России инкубационного яйца", - заявил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.То же самое касается оборудования для содержания, убоя и переработки, практически все оно закупается за границей. Но опять же, санкции не касались продукции сельского хозяйства, они касались финансовых расчетов и изменений путей доставки, отмечает эксперт.По данным Минсельхоза России, по итогам января 2022 года производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 997,8 тысячи тонн.
https://ria.ru/20220318/produkty-1778832359.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), мясо
14:49 18.03.2022
 
Эксперты высказались о перспективах российской мясной индустрии

Эксперт Давлеев: трудности в мясной индустрии могут возникнуть в производстве индейки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке
Прилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Прилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская мясная индустрия от санкций не пострадает, опасаются последствий только производители индейки, рассказали РИА Новости эксперты и участники отрасли.
"Есть собственная (в России — ред.) племенная база, можно переориентироваться на рынки ЕАЭС. И не все европейские племенные компании уходят с российского рынка. Больше проблем с логистикой, грузы притормаживаются на таможнях, доставка растягивается и, естественно, из-за курса становится дороже", - сказала коммерческий директор информационно-аналитическое агентства "ИМИТ" Любовь Савкина.
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"Мы независимы и по генетике, и по оборудованию. Более того, все инвестиционные проекты продолжатся, по крайней мере, в ближайшие пару лет", - подтверждает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв. По его словам, продолжается и прирост производства свинины: в 2022 году он ожидается в районе 5% - государство предприняло все усилия, чтобы инвестиционные кредиты, как и ставки по ним, были сохранены.
А вот производство индейки под вопросом, поскольку зависит от импорта.
"Зависимость России от иностранного племенного материала в индюководстве почти 100%, и зависит от двух компаний, которые являются единственными поставщиками чистых линий в мире. В России три родительских стада, которые производят порядка 15% всего необходимого для России инкубационного яйца", - заявил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.
То же самое касается оборудования для содержания, убоя и переработки, практически все оно закупается за границей. Но опять же, санкции не касались продукции сельского хозяйства, они касались финансовых расчетов и изменений путей доставки, отмечает эксперт.
По данным Минсельхоза России, по итогам января 2022 года производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 997,8 тысячи тонн.
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