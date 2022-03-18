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Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/minoborony-1778949068.html
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей - РИА Новости, 18.03.2022
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей
Украинские националисты удерживают в стране в заложниках более 4,5 миллиона жителей и почти 7 тысяч иностранцев из 23 стран, заявил начальник Национального... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:01
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обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинские националисты удерживают в стране в заложниках более 4,5 миллиона жителей и почти 7 тысяч иностранцев из 23 стран, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, отметил он, националистами насильно удерживаются 6921 иностранный гражданин из 23 государств, а также экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины."По судьбе указанных лиц организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств", - сказал Мизинцев.
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в мире, украина, россия
22:01 18.03.2022 (обновлено: 23:38 18.03.2022)
 
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей

Минобороны: украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинские националисты удерживают в стране в заложниках более 4,5 миллиона жителей и почти 7 тысяч иностранцев из 23 стран, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В заложниках у украинских неонацистов в качестве "живого щита" остается более 4,5 миллионов мирных граждан, которых боевики батальонов территориальной обороны просто-напросто не выпускают из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и более двух десятков других блокированных крупных населенных пунктов по ежедневно открываемым гуманитарным коридорам", - сказал Мизинцев на брифинге.
Кроме того, отметил он, националистами насильно удерживаются 6921 иностранный гражданин из 23 государств, а также экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины.
"По судьбе указанных лиц организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств", - сказал Мизинцев.
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