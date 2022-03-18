https://ria.ru/20220318/minoborony-1778949068.html

Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей

Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей

Украинские националисты удерживают в стране в заложниках более 4,5 миллиона жителей и почти 7 тысяч иностранцев из 23 стран, заявил начальник Национального... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T22:01

2022-03-18T22:01

2022-03-18T23:38

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинские националисты удерживают в стране в заложниках более 4,5 миллиона жителей и почти 7 тысяч иностранцев из 23 стран, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, отметил он, националистами насильно удерживаются 6921 иностранный гражданин из 23 государств, а также экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины."По судьбе указанных лиц организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220318/medinskiy-1778926442.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия