22:01 18.03.2022 (обновлено: 23:38 18.03.2022)
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей
Минобороны: украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинские националисты удерживают в стране в заложниках более 4,5 миллиона жителей и почти 7 тысяч иностранцев из 23 стран, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В заложниках у украинских неонацистов в качестве "живого щита" остается более 4,5 миллионов мирных граждан, которых боевики батальонов территориальной обороны просто-напросто не выпускают из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и более двух десятков других блокированных крупных населенных пунктов по ежедневно открываемым гуманитарным коридорам", - сказал Мизинцев на брифинге.
Кроме того, отметил он, националистами насильно удерживаются 6921 иностранный гражданин из 23 государств, а также экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины.
"По судьбе указанных лиц организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств", - сказал Мизинцев.