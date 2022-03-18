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Кадыров объяснил, почему бойцы не спешат, освобождая Мариуполь

Кадыров объяснил, почему бойцы не спешат, освобождая Мариуполь - РИА Новости, 18.03.2022

Кадыров объяснил, почему бойцы не спешат, освобождая Мариуполь

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как чеченские бойцы проводят спецоперацию рядом с жилым домом в Мариуполе и помогают семьям с детьми выйти из... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:15

2022-03-18T16:15

2022-03-18T16:48

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в мире

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украина

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ГРОЗНЫЙ, 18 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как чеченские бойцы проводят спецоперацию рядом с жилым домом в Мариуполе и помогают семьям с детьми выйти из подвала, где они провели несколько дней, и объяснил, почему город освобождают не так быстро, как хотелось бы."Наши бойцы освобождают в Мариуполе здание за зданием. Да, это происходит не так быстро, как бы всем хотелось. Но в каждой квартире и в каждом подвале могут находиться мирные жители и дети, поэтому наши бойцы не спешат. Азовцы же пользуются этим, занимают верхние этажи жилых домов, чтобы обвинить потом российские войска в стрельбе по мирному населению, сливаются с местными жителями, переодеваются в гражданскую одежду, чтобы затем позорно сбежать", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он рассказал, что в Мариуполе на земле валяются "сорванные шевроны азовцев и прочих нациков"."Они думают, что мы будем их искать по военным знакам отличия? Наивные! Ваши списки с именами, фотографиями и адресами давно у нас! Бегите, бандеровцы! Сверкайте пятками", - заявил глава Чечни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, рамзан кадыров, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы рф