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Кадыров объяснил, почему бойцы не спешат, освобождая Мариуполь - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/mariupol-1778880968.html
Кадыров объяснил, почему бойцы не спешат, освобождая Мариуполь
Кадыров объяснил, почему бойцы не спешат, освобождая Мариуполь - РИА Новости, 18.03.2022
Кадыров объяснил, почему бойцы не спешат, освобождая Мариуполь
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как чеченские бойцы проводят спецоперацию рядом с жилым домом в Мариуполе и помогают семьям с детьми выйти из... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:15
2022-03-18T16:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
рамзан кадыров
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 18 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как чеченские бойцы проводят спецоперацию рядом с жилым домом в Мариуполе и помогают семьям с детьми выйти из подвала, где они провели несколько дней, и объяснил, почему город освобождают не так быстро, как хотелось бы."Наши бойцы освобождают в Мариуполе здание за зданием. Да, это происходит не так быстро, как бы всем хотелось. Но в каждой квартире и в каждом подвале могут находиться мирные жители и дети, поэтому наши бойцы не спешат. Азовцы же пользуются этим, занимают верхние этажи жилых домов, чтобы обвинить потом российские войска в стрельбе по мирному населению, сливаются с местными жителями, переодеваются в гражданскую одежду, чтобы затем позорно сбежать", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он рассказал, что в Мариуполе на земле валяются "сорванные шевроны азовцев и прочих нациков"."Они думают, что мы будем их искать по военным знакам отличия? Наивные! Ваши списки с именами, фотографиями и адресами давно у нас! Бегите, бандеровцы! Сверкайте пятками", - заявил глава Чечни.
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в мире, мариуполь, рамзан кадыров, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы рф
16:15 18.03.2022 (обновлено: 16:48 18.03.2022)
 
Кадыров объяснил, почему бойцы не спешат, освобождая Мариуполь

Глава Чечни Кадыров: Мариуполь освобождают дом за домом, чтобы спасти всех мирных жителей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМестные жители во дворе своего дома в Мариуполе
Местные жители во дворе своего дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Местные жители во дворе своего дома в Мариуполе
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 18 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как чеченские бойцы проводят спецоперацию рядом с жилым домом в Мариуполе и помогают семьям с детьми выйти из подвала, где они провели несколько дней, и объяснил, почему город освобождают не так быстро, как хотелось бы.
"Наши бойцы освобождают в Мариуполе здание за зданием. Да, это происходит не так быстро, как бы всем хотелось. Но в каждой квартире и в каждом подвале могут находиться мирные жители и дети, поэтому наши бойцы не спешат. Азовцы же пользуются этим, занимают верхние этажи жилых домов, чтобы обвинить потом российские войска в стрельбе по мирному населению, сливаются с местными жителями, переодеваются в гражданскую одежду, чтобы затем позорно сбежать", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он рассказал, что в Мариуполе на земле валяются "сорванные шевроны азовцев и прочих нациков".
"Они думают, что мы будем их искать по военным знакам отличия? Наивные! Ваши списки с именами, фотографиями и адресами давно у нас! Бегите, бандеровцы! Сверкайте пятками", - заявил глава Чечни.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольРамзан КадыровУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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