https://ria.ru/20220318/mariupol-1778781447.html

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 425 человек

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 425 человек - РИА Новости, 18.03.2022

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 425 человек

За сутки из Мариуполя и пригородов в село Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуированы 425 человек, в том числе 95 детей, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:23

2022-03-18T09:23

2022-03-18T09:39

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. За сутки из Мариуполя и пригородов в село Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуированы 425 человек, в том числе 95 детей, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 17 марта до 08:00 18 марта, из Мариуполя в Безыменное... эвакуированы 425 человек, включая 95 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что всего за период с 5 марта по 8.00 18 марта в пункт оказания помощи "Безыменное" эвакуированы 2 039 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/mariupol-1778775510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, днр