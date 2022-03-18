https://ria.ru/20220318/mariupol-1778775510.html

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему силам ДНР важно взять Мариуполь

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему силам ДНР важно взять Мариуполь - РИА Новости, 18.03.2022

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему силам ДНР важно взять Мариуполь

Взятие Мариуполя Народной милицией ДНР высвободит силы для их дальнейшего наступления, в том числе на север республики, считает экс-подполковник СБУ Василий... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:40

2022-03-18T08:40

2022-03-18T09:03

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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Взятие Мариуполя Народной милицией ДНР высвободит силы для их дальнейшего наступления, в том числе на север республики, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров."Вся территории сейчас там (на юге ДНР и на берегу Азовского моря - ред.) под контролем, кроме Мариуполя. Если его взять, то это высвободит очень большое количество войск, которые сейчас стянуты к городу. Можно там отдохнуть, пополниться, и пойдут куда-то там, не знаю, на Киев, Львов. Так что Мариуполь надо брать", - заявил Прозоров РИА Новости.Он напомнил, что под контролем Киева остаются северные районы ДНР, в частности, Славянск и Краматорск.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Группировки ДНР и ЛНР развивают наступление при поддержке ВС России, которая начала военную операцию на Украине 24 февраля.Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Василия Прозорова >>

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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