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В Росздравнадзоре заявили об отсутствии проблем с лекарствами - РИА Новости, 18.03.2022
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В Росздравнадзоре заявили об отсутствии проблем с лекарствами
В Росздравнадзоре заявили об отсутствии проблем с лекарствами - РИА Новости, 18.03.2022
В Росздравнадзоре заявили об отсутствии проблем с лекарствами
На сегодняшний день производители и дистрибьюторы не видят проблем с производством и поставками лекарств, рассказала руководитель Росздравнадзора Алла... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:29
2022-03-18T10:31
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
алла самойлова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На сегодняшний день производители и дистрибьюторы не видят проблем с производством и поставками лекарств, рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы провели совещание с дистрибьюторами, с производителями. И практически дистрибьюторы и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставками лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят", - сказала Самойлова в эфире телеканала "Россия 24"."Хотела сказать, что у нас есть еще один мониторинг - это мониторинг ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, которые ввозятся в Российскую Федерацию или которые произведены в РФ. И ввод в гражданский оборот фармацевтических субстанций, которые используются для производства лекарственных препаратов. Так вот, мы провели мониторинг, аналитику, сколько было введено лекарственных препаратов в последний месяц", - рассказала Самойлова."Так вот если брать в общем количестве в упаковках, то всех лекарственных препаратов в России введено в гражданский оборот на 20% больше в этом году, по сравнению с прошлым годом. А фармацевтических субстанций увеличено в количестве, то есть введено в гражданский оборот, почти на 80% больше. ТО есть это говорит о том, что наши производители российские обеспечены, скажем так, субстанциями, ну практически на целый год. То есть мы на сегодняшний день не видим опасений, что будут проблемы с лекарственными препаратами", - пояснила она.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), алла самойлова
10:29 18.03.2022 (обновлено: 10:31 18.03.2022)
 
В Росздравнадзоре заявили об отсутствии проблем с лекарствами

Глава Росздравнадзора Самойлова: проблем с производством и поставкой лекарств нет

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди закупают в аптеке лекарства, Москва
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На сегодняшний день производители и дистрибьюторы не видят проблем с производством и поставками лекарств, рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Мы провели совещание с дистрибьюторами, с производителями. И практически дистрибьюторы и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставками лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят", - сказала Самойлова в эфире телеканала "Россия 24".
"Хотела сказать, что у нас есть еще один мониторинг - это мониторинг ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, которые ввозятся в Российскую Федерацию или которые произведены в РФ. И ввод в гражданский оборот фармацевтических субстанций, которые используются для производства лекарственных препаратов. Так вот, мы провели мониторинг, аналитику, сколько было введено лекарственных препаратов в последний месяц", - рассказала Самойлова.
"Так вот если брать в общем количестве в упаковках, то всех лекарственных препаратов в России введено в гражданский оборот на 20% больше в этом году, по сравнению с прошлым годом. А фармацевтических субстанций увеличено в количестве, то есть введено в гражданский оборот, почти на 80% больше. ТО есть это говорит о том, что наши производители российские обеспечены, скажем так, субстанциями, ну практически на целый год. То есть мы на сегодняшний день не видим опасений, что будут проблемы с лекарственными препаратами", - пояснила она.
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