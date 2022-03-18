https://ria.ru/20220318/lekarstva-1778791355.html

В Росздравнадзоре заявили об отсутствии проблем с лекарствами

В Росздравнадзоре заявили об отсутствии проблем с лекарствами - РИА Новости, 18.03.2022

В Росздравнадзоре заявили об отсутствии проблем с лекарствами

На сегодняшний день производители и дистрибьюторы не видят проблем с производством и поставками лекарств, рассказала руководитель Росздравнадзора Алла... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:29

2022-03-18T10:29

2022-03-18T10:31

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

алла самойлова

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На сегодняшний день производители и дистрибьюторы не видят проблем с производством и поставками лекарств, рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы провели совещание с дистрибьюторами, с производителями. И практически дистрибьюторы и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставками лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят", - сказала Самойлова в эфире телеканала "Россия 24"."Хотела сказать, что у нас есть еще один мониторинг - это мониторинг ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, которые ввозятся в Российскую Федерацию или которые произведены в РФ. И ввод в гражданский оборот фармацевтических субстанций, которые используются для производства лекарственных препаратов. Так вот, мы провели мониторинг, аналитику, сколько было введено лекарственных препаратов в последний месяц", - рассказала Самойлова."Так вот если брать в общем количестве в упаковках, то всех лекарственных препаратов в России введено в гражданский оборот на 20% больше в этом году, по сравнению с прошлым годом. А фармацевтических субстанций увеличено в количестве, то есть введено в гражданский оборот, почти на 80% больше. ТО есть это говорит о том, что наши производители российские обеспечены, скажем так, субстанциями, ну практически на целый год. То есть мы на сегодняшний день не видим опасений, что будут проблемы с лекарственными препаратами", - пояснила она.

https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), алла самойлова