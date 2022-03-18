https://ria.ru/20220318/lavrov-1778781551.html
Интервью Сергея Лаврова телеканалу RT. Прямая трансляция
Интервью Сергея Лаврова телеканалу RT. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.03.2022
Интервью Сергея Лаврова телеканалу RT. Прямая трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров дает эксклюзивное интервью телеканалу Russia Today. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:42
2022-03-18T11:42
2022-03-18T12:18
сергей лавров
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Министр иностранных дел Сергей Лавров дает эксклюзивное интервью телеканалу Russia Today.
РИА Новости
1
5
4.7
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Интервью Лаврова телеканалу RT
LIVE: Интервью Лаврова телеканалу RT
2022-03-18T11:42
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PT36M11S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, видео
Интервью Сергея Лаврова телеканалу RT. Прямая трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров дает эксклюзивное интервью телеканалу Russia Today.
2022-03-18T11:42
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PT36M11S
11:42 18.03.2022 (обновлено: 12:18 18.03.2022)
Интервью Сергея Лаврова телеканалу RT. Прямая трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров дает эксклюзивное интервью телеканалу Russia Today.