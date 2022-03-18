https://ria.ru/20220318/laboratorii-1778818948.html

Лавров: Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям

Лавров: Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям - РИА Новости, 18.03.2022

Лавров: Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям

Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:29

2022-03-18T12:29

2022-03-18T12:29

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Украина, возможно, - это крупнейший проект, с точки зрения Пентагона, который и распоряжается деятельностью этих лабораторий", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.По его словам, там экспериментировали с потенциальными инфекциями, Россия же поднимала этот вопрос в рамках международных организаций. Он напомнил, что Россия предлагала странам-участницам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия разработать верификационный механизм, применяемый ко всем.Глава российского МИД подчеркнул, что Россия настаивает выработке механизма расследования военно-биологической деятельности, чтобы добиться ее транспарентности. Министр также отметил, что американцы развернули более 300 лабораторий в различных странах, многие из них находятся по периметру России.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявляло военное ведомство РФ.

https://ria.ru/20220318/laboratorii-1778765843.html

https://ria.ru/20220317/laboratorii-1778688075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, украина, министерство обороны сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире