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Лавров: Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям - РИА Новости, 18.03.2022
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Лавров: Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям
Лавров: Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям - РИА Новости, 18.03.2022
Лавров: Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям
Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:29
2022-03-18T12:29
сша
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министерство обороны сша
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Украина, возможно, - это крупнейший проект, с точки зрения Пентагона, который и распоряжается деятельностью этих лабораторий", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.По его словам, там экспериментировали с потенциальными инфекциями, Россия же поднимала этот вопрос в рамках международных организаций. Он напомнил, что Россия предлагала странам-участницам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия разработать верификационный механизм, применяемый ко всем.Глава российского МИД подчеркнул, что Россия настаивает выработке механизма расследования военно-биологической деятельности, чтобы добиться ее транспарентности. Министр также отметил, что американцы развернули более 300 лабораторий в различных странах, многие из них находятся по периметру России.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявляло военное ведомство РФ.
https://ria.ru/20220318/laboratorii-1778765843.html
https://ria.ru/20220317/laboratorii-1778688075.html
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сша, россия, украина, министерство обороны сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
12:29 18.03.2022
 
Лавров: Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по биолабораториям

Лавров: Россия не исключает, что Украина — крупнейший проект Пентагона по биолабораториям

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Украина, возможно, - это крупнейший проект, с точки зрения Пентагона, который и распоряжается деятельностью этих лабораторий", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 03:45
Посольство в США потребовало раскрыть данные о лабораториях на Украине
По его словам, там экспериментировали с потенциальными инфекциями, Россия же поднимала этот вопрос в рамках международных организаций. Он напомнил, что Россия предлагала странам-участницам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия разработать верификационный механизм, применяемый ко всем.
Глава российского МИД подчеркнул, что Россия настаивает выработке механизма расследования военно-биологической деятельности, чтобы добиться ее транспарентности. Министр также отметил, что американцы развернули более 300 лабораторий в различных странах, многие из них находятся по периметру России.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявляло военное ведомство РФ.
Биологическая опасность - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 16:07
РХБЗ: куратором лабораторий на Украине была глава DTRA при посольстве США
 
СШАРоссияУкраинаМинистерство обороны СШАСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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