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Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 103,95 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 103,95 рубля - РИА Новости, 18.03.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 103,95 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 84,88 копейки - до 103,9524 рубля, курс евро - на 1,5315 рубля, до... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:23
2022-03-18T17:23
2022-03-18T17:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 84,88 копейки - до 103,9524 рубля, курс евро - на 1,5315 рубля, до 114,3996 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, доллар, рубль
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 103,95 рубля
Курс доллара на выходные и понедельник составил 103,95 рубля, евро — 114,4 рубля