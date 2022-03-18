https://ria.ru/20220318/kultura-1778841325.html

Заседание президентского Совета по культуре в марте не состоится

Заседание президентского Совета по культуре в марте не состоится - РИА Новости, 18.03.2022

Заседание президентского Совета по культуре в марте не состоится

Заседание президентского Совета по культуре в марте не состоится, сообщил РИА Новости советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:58

2022-03-18T13:58

2022-03-18T14:02

культура

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владимир путин

россия

владимир толстой

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Заседание президентского Совета по культуре в марте не состоится, сообщил РИА Новости советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой."Совета в этот день не будет, будет другое мероприятие", — сказал собеседник агентства.Ранее Толстой сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, заседание Совета по культуре пройдет 25 марта – в День работника культуры, а темой для обсуждения может стать Год национального культурного наследия. Также он добавил, что это может быть совместное заседание двух президентских советов – Совета по культуре и искусству и Совета по делам национальностей.Президент России Владимир Путин 31 декабря 2021 года подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия.

https://ria.ru/20220318/minkultury-1778801813.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир путин, россия, владимир толстой