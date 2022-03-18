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Заседание президентского Совета по культуре в марте не состоится - РИА Новости, 18.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220318/kultura-1778841325.html
Заседание президентского Совета по культуре в марте не состоится
Заседание президентского Совета по культуре в марте не состоится - РИА Новости, 18.03.2022
Заседание президентского Совета по культуре в марте не состоится
Заседание президентского Совета по культуре в марте не состоится, сообщил РИА Новости советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:58
2022-03-18T14:02
культура
новости культуры
владимир путин
россия
владимир толстой
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Заседание президентского Совета по культуре в марте не состоится, сообщил РИА Новости советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой."Совета в этот день не будет, будет другое мероприятие", — сказал собеседник агентства.Ранее Толстой сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, заседание Совета по культуре пройдет 25 марта – в День работника культуры, а темой для обсуждения может стать Год национального культурного наследия. Также он добавил, что это может быть совместное заседание двух президентских советов – Совета по культуре и искусству и Совета по делам национальностей.Президент России Владимир Путин 31 декабря 2021 года подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия.
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новости культуры, владимир путин, россия, владимир толстой
13:58 18.03.2022 (обновлено: 14:02 18.03.2022)
 
Заседание президентского Совета по культуре в марте не состоится

Владимир Толстой заявил, что заседания президентского Совета по культуре в марте не будет

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Толстой во время онлайн пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Владимир Толстой во время онлайн пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Заседание президентского Совета по культуре в марте не состоится, сообщил РИА Новости советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.
"Совета в этот день не будет, будет другое мероприятие", — сказал собеседник агентства.
Ранее Толстой сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, заседание Совета по культуре пройдет 25 марта – в День работника культуры, а темой для обсуждения может стать Год национального культурного наследия. Также он добавил, что это может быть совместное заседание двух президентских советов – Совета по культуре и искусству и Совета по делам национальностей.
Президент России Владимир Путин 31 декабря 2021 года подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия.
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