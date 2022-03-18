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Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь Адаму — Крыму - РИА Новости, 18.03.2022
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Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь Адаму — Крыму
Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь Адаму — Крыму - РИА Новости, 18.03.2022
Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь Адаму — Крыму
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил в своём Telegram-канале спутниковый снимок Крыма, с наложенным на него элементом фрески Микеланджело... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:59
2022-03-18T08:59
общество
россия
республика крым
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил в своём Telegram-канале спутниковый снимок Крыма, с наложенным на него элементом фрески Микеланджело "Сотворение Адама".На снимке поверх западной части полуострова нанесено изображение руки Адама, а на месте России - божьей, их пальцы сходятся в районе Крымского моста.Оригинал космического снимка сделан российским метеорологическим спутником "Метеор-М".Крым 18 марта отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией."Сотворение Адама" – одна из центральных композиций потолка Сикстинской капеллы.
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общество, россия, республика крым, дмитрий рогозин, роскосмос
08:59 18.03.2022
 
Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь Адаму — Крыму

Глава Роскосмоса Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь Адаму — Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил в своём Telegram-канале спутниковый снимок Крыма, с наложенным на него элементом фрески Микеланджело "Сотворение Адама".
На снимке поверх западной части полуострова нанесено изображение руки Адама, а на месте России - божьей, их пальцы сходятся в районе Крымского моста.
Оригинал космического снимка сделан российским метеорологическим спутником "Метеор-М".
Крым 18 марта отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией.
"Сотворение Адама" – одна из центральных композиций потолка Сикстинской капеллы.
Салют в Симферополе по случаю празднования годовщины Крымской весны - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 02:06
День воссоединения Крыма с Россией
 
ОбществоРоссияРеспублика КрымДмитрий РогозинРоскосмос
 
 
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