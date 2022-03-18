https://ria.ru/20220318/krym-1778777305.html

Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь Адаму — Крыму

Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь Адаму — Крыму - РИА Новости, 18.03.2022

Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь Адаму — Крыму

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил в своём Telegram-канале спутниковый снимок Крыма, с наложенным на него элементом фрески Микеланджело... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:59

2022-03-18T08:59

2022-03-18T08:59

общество

россия

республика крым

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил в своём Telegram-канале спутниковый снимок Крыма, с наложенным на него элементом фрески Микеланджело "Сотворение Адама".На снимке поверх западной части полуострова нанесено изображение руки Адама, а на месте России - божьей, их пальцы сходятся в районе Крымского моста.Оригинал космического снимка сделан российским метеорологическим спутником "Метеор-М".Крым 18 марта отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией."Сотворение Адама" – одна из центральных композиций потолка Сикстинской капеллы.

https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html

россия

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, республика крым, дмитрий рогозин, роскосмос