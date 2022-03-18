https://ria.ru/20220318/krym-1778777305.html
Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь Адаму — Крыму
Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь Адаму — Крыму - РИА Новости, 18.03.2022
Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь Адаму — Крыму
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил в своём Telegram-канале спутниковый снимок Крыма, с наложенным на него элементом фрески Микеланджело... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:59
2022-03-18T08:59
2022-03-18T08:59
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республика крым
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил в своём Telegram-канале спутниковый снимок Крыма, с наложенным на него элементом фрески Микеланджело "Сотворение Адама".На снимке поверх западной части полуострова нанесено изображение руки Адама, а на месте России - божьей, их пальцы сходятся в районе Крымского моста.Оригинал космического снимка сделан российским метеорологическим спутником "Метеор-М".Крым 18 марта отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией."Сотворение Адама" – одна из центральных композиций потолка Сикстинской капеллы.
https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика крым, дмитрий рогозин, роскосмос
Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь Адаму — Крыму
Глава Роскосмоса Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь Адаму — Крыму