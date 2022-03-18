https://ria.ru/20220318/kreditovanie-1778817311.html
В КМСП рассказали о возможностях беззалогового кредитования для МСБ
В КМСП рассказали о возможностях беззалогового кредитования для МСБ - РИА Новости, 18.03.2022
В КМСП рассказали о возможностях беззалогового кредитования для МСБ
Компании малого и среднего бизнеса при нехватке или отсутствии залога для получения льготного кредитования могут получить поручительство Корпорации МСП или... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:22
2022-03-18T12:22
2022-03-18T12:22
корпорация мсп
александр исаевич
экономика
ипотека
новости компаний - экономика
мсп банк
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Компании малого и среднего бизнеса при нехватке или отсутствии залога для получения льготного кредитования могут получить поручительство Корпорации МСП или региональных гарантийных организаций (РГО), сообщила пресс-служба корпорации.Поручительства и гарантии выдаются по всем льготным программам стимулирования кредитования (ПСК), которые действуют в настоящее время. Это "ПСК Инвестиционная", "Программа 1764" и "ПСК Оборотная". Поручительства и гарантии Корпорации покрывают до 50% от суммы кредита, уточняется в сообщении.Также во всех 85 регионах работают региональные гарантийные организации, которые могут выдать поручительство в объеме до 25 миллионов рублей и более в зависимости от конкретного РГО. Такое поручительство покрывает до 70% суммы кредита.В рамках "зонтичного" механизма поручительств Корпорация МСП покрывает до 50% от суммы кредита. Размер поручительства по кредиту (или нескольким кредитам) на одного предпринимателя может достигать 1 миллиарда рублей и выдаваться на срок до 180 месяцев. Данный вид поручительства предоставляется "бесшовно" при обращении за кредитом в один из десяти банков-партнеров.Независимые гарантии Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы кредита. Получить гарантию можно после одобрения кредита в банке-партнере.Для увеличения покрытия в дополнение к независимой гарантии Корпорации МСП предприниматель может получить поручительство РГО. Суммарно они могут обеспечить до 75% от суммы кредита."Правительством, Минэкономразвития и Центробанком приняты новые антикризисные программы кредитования, ставки по ним: до 13,5% – для среднего бизнеса, до 15% – для малых предприятий. По всем этим программам бизнес может получить финансирование под наше поручительство, то есть Корпорация берет на себя риски, чтобы банки активнее кредитовали и не отказывали бизнесу. Что важно, по всем случаям отказов мы через наш "Сервис 360°" принимаем обращения и разбираемся. Наша задача – оказать бизнесу всестороннюю поддержку, чтобы предприниматели могли сохранить свое дело и коллективы", – заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20220309/kreditovanie-1777320484.html
https://ria.ru/20220311/monitoring-1777745033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич, экономика, ипотека, новости компаний - экономика, мсп банк
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Компании малого и среднего бизнеса при нехватке или отсутствии залога для получения льготного кредитования могут получить поручительство Корпорации МСП или региональных гарантийных организаций (РГО), сообщила пресс-служба корпорации.
Поручительства и гарантии выдаются по всем льготным программам стимулирования кредитования (ПСК), которые действуют в настоящее время. Это "ПСК Инвестиционная", "Программа 1764" и "ПСК Оборотная". Поручительства и гарантии Корпорации покрывают до 50% от суммы кредита, уточняется в сообщении.
Также во всех 85 регионах работают региональные гарантийные организации, которые могут выдать поручительство в объеме до 25 миллионов рублей и более в зависимости от конкретного РГО. Такое поручительство покрывает до 70% суммы кредита.
В рамках "зонтичного" механизма поручительств Корпорация МСП покрывает до 50% от суммы кредита. Размер поручительства по кредиту (или нескольким кредитам) на одного предпринимателя может достигать 1 миллиарда рублей и выдаваться на срок до 180 месяцев. Данный вид поручительства предоставляется "бесшовно" при обращении за кредитом в один из десяти банков-партнеров
.
Независимые гарантии Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы кредита. Получить гарантию можно после одобрения кредита в банке-партнере
.
Для увеличения покрытия в дополнение к независимой гарантии Корпорации МСП предприниматель может получить поручительство РГО. Суммарно они могут обеспечить до 75% от суммы кредита.
"Правительством, Минэкономразвития и Центробанком приняты новые антикризисные программы кредитования, ставки по ним: до 13,5% – для среднего бизнеса, до 15% – для малых предприятий. По всем этим программам бизнес может получить финансирование под наше поручительство, то есть Корпорация берет на себя риски, чтобы банки активнее кредитовали и не отказывали бизнесу. Что важно, по всем случаям отказов мы через наш "Сервис 360°" принимаем обращения и разбираемся. Наша задача – оказать бизнесу всестороннюю поддержку, чтобы предприниматели могли сохранить свое дело и коллективы", – заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.