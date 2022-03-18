https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778879879.html
ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 до сих пор не закончилась
ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 до сих пор не закончилась - РИА Новости, 18.03.2022
ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 до сих пор не закончилась
Пандемия COVID-19 до сих пор не закончена, мир находится только в середине пути, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной организации... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:08
2022-03-18T16:08
2022-03-18T16:08
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_0:61:3090:1799_1920x0_80_0_0_7e87108832f0174a03f20cd16a3a09ff.jpg
ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Пандемия COVID-19 до сих пор не закончена, мир находится только в середине пути, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис."Как вы знаете, пандемия еще далеко не завершилась. Мы видим рост случаев заражений на этой неделе. И, к сожалению, мы видим от 60 до 70 тысяч смертей. Мы, безусловно, на середине пандемии", - сказала она.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_c02b13b6cb2a76a2ac41631f847b4681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, воз
ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 до сих пор не закончилась
Представитель ВОЗ Харрис заявила, что пандемия коронавируса до сих пор не закончилась
ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Пандемия COVID-19 до сих пор не закончена, мир находится только в середине пути, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
"Как вы знаете, пандемия еще далеко не завершилась. Мы видим рост случаев заражений на этой неделе. И, к сожалению, мы видим от 60 до 70 тысяч смертей. Мы, безусловно, на середине пандемии", - сказала она.