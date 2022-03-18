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ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 до сих пор не закончилась - РИА Новости, 18.03.2022
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ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 до сих пор не закончилась
ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 до сих пор не закончилась - РИА Новости, 18.03.2022
ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 до сих пор не закончилась
Пандемия COVID-19 до сих пор не закончена, мир находится только в середине пути, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной организации... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:08
2022-03-18T16:08
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воз
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ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Пандемия COVID-19 до сих пор не закончена, мир находится только в середине пути, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис."Как вы знаете, пандемия еще далеко не завершилась. Мы видим рост случаев заражений на этой неделе. И, к сожалению, мы видим от 60 до 70 тысяч смертей. Мы, безусловно, на середине пандемии", - сказала она.
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в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, воз
16:08 18.03.2022
 
ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 до сих пор не закончилась

Представитель ВОЗ Харрис заявила, что пандемия коронавируса до сих пор не закончилась

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения
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ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Пандемия COVID-19 до сих пор не закончена, мир находится только в середине пути, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
"Как вы знаете, пандемия еще далеко не завершилась. Мы видим рост случаев заражений на этой неделе. И, к сожалению, мы видим от 60 до 70 тысяч смертей. Мы, безусловно, на середине пандемии", - сказала она.
 
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