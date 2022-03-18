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ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 до сих пор не закончилась

ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 до сих пор не закончилась - РИА Новости, 18.03.2022

ВОЗ заявила, что пандемия COVID-19 до сих пор не закончилась

Пандемия COVID-19 до сих пор не закончена, мир находится только в середине пути, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной организации... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:08

2022-03-18T16:08

2022-03-18T16:08

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ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Пандемия COVID-19 до сих пор не закончена, мир находится только в середине пути, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис."Как вы знаете, пандемия еще далеко не завершилась. Мы видим рост случаев заражений на этой неделе. И, к сожалению, мы видим от 60 до 70 тысяч смертей. Мы, безусловно, на середине пандемии", - сказала она.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, воз