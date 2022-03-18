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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 49% - РИА Новости, 18.03.2022
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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 49%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 49% - РИА Новости, 18.03.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 49%
Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 49%, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:17
2022-03-18T13:17
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
россия
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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коронавирусы
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 49%, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 49%. Неделей ранее показатель составлял 51,1%. Всего вакцинировано более 5,1 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5,2 миллиона.
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общество, коронавирус covid-19, россия, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19
13:17 18.03.2022
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 49%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился с 51,1% до 49%

© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в здании Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Врач в здании Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в здании Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 49%, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 49%. Неделей ранее показатель составлял 51,1%. Всего вакцинировано более 5,1 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5,2 миллиона.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19РоссияМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыВакцинацияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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