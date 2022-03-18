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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 49%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 49% - РИА Новости, 18.03.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 49%
Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 49%, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:17
2022-03-18T13:17
2022-03-18T13:17
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 49%, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 49%. Неделей ранее показатель составлял 51,1%. Всего вакцинировано более 5,1 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5,2 миллиона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 49%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился с 51,1% до 49%