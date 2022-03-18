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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 49%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 49% - РИА Новости, 18.03.2022

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 49%

Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 49%, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:17

2022-03-18T13:17

2022-03-18T13:17

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

россия

московская область (подмосковье)

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коронавирусы

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 49%, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 49%. Неделей ранее показатель составлял 51,1%. Всего вакцинировано более 5,1 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5,2 миллиона.

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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