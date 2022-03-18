https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778826891.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45% - РИА Новости, 18.03.2022

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:05

2022-03-18T13:05

2022-03-18T13:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

москва

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 18 марта коллективный иммунитет 45%", - сообщается в разделе о столице.В конце декабря 2021 года этот показатель составлял 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 395 233 человека, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 7 043 939 человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/omikron-1778417223.html

москва

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, москва