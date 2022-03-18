https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778826891.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45% - РИА Новости, 18.03.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:05
2022-03-18T13:05
2022-03-18T13:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
москва
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 18 марта коллективный иммунитет 45%", - сообщается в разделе о столице.В конце декабря 2021 года этот показатель составлял 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 395 233 человека, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 7 043 939 человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/omikron-1778417223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, москва
13:05 18.03.2022 (обновлено: 13:09 18.03.2022)
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%