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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45% - РИА Новости, 18.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778826891.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45% - РИА Новости, 18.03.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:05
2022-03-18T13:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
москва
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 18 марта коллективный иммунитет 45%", - сообщается в разделе о столице.В конце декабря 2021 года этот показатель составлял 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 395 233 человека, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 7 043 939 человека.
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Мадина Моргоева
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коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, москва
13:05 18.03.2022 (обновлено: 13:09 18.03.2022)
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 18 марта коллективный иммунитет 45%", - сообщается в разделе о столице.
В конце декабря 2021 года этот показатель составлял 71,4%.
Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 395 233 человека, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 7 043 939 человека.
Медицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 12:14Сказано в эфире
Может "бахнуть": врач объяснила, чем опасен "стелс-омикрон" в России
 
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