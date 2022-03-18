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В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 18.03.2022
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В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 18.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлено 1130 новых случаев COVID, умерли 38 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:05
2022-03-18T11:13
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
общество
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1130 новых случаев COVID, умерли 38 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1130, госпитализированы 183 человека, выздоровели 2079 человек, 38 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1352 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 727 394 случая коронавируса, выздоровели 2 530 464 человека, умерли 42 366 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 155 человек.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, общество, омикрон-штамм коронавируса
11:05 18.03.2022 (обновлено: 11:13 18.03.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 1130 новых случаев COVID-19, умерли 38 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1130 новых случаев COVID, умерли 38 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1130, госпитализированы 183 человека, выздоровели 2079 человек, 38 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 1352 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 727 394 случая коронавируса, выздоровели 2 530 464 человека, умерли 42 366 человек.
Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 155 человек.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19МоскваОбществоОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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