11:05 18.03.2022 (обновлено: 11:13 18.03.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 1130 новых случаев COVID-19, умерли 38 человек
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1130 новых случаев COVID, умерли 38 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1130, госпитализированы 183 человека, выздоровели 2079 человек, 38 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 1352 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 727 394 случая коронавируса, выздоровели 2 530 464 человека, умерли 42 366 человек.
Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 155 человек.