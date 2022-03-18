https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778798875.html

В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 18.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлено 1130 новых случаев COVID, умерли 38 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:05

2022-03-18T11:05

2022-03-18T11:13

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1130 новых случаев COVID, умерли 38 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1130, госпитализированы 183 человека, выздоровели 2079 человек, 38 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1352 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 727 394 случая коронавируса, выздоровели 2 530 464 человека, умерли 42 366 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 155 человек.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, общество, омикрон-штамм коронавируса